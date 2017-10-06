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22:44 (мск), источник: Вести Сочи

Путин встретился в Сочи с «пляжницами» российской сборной

Сегодня, 6 октября, президент России Владимир Путин побывал в сочинском спортивно-оздоровительном комплексе Sport inn hotel & wellness, расположенном в Адлерском районе курорта.

Источник: Вести Сочи

Объект работает уже несколько лет и за это время успел принять несколько международных соревнований по пляжному волейболу, в том числе этапы мирового тура.

Экскурсию по комплексу провел председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Путин осмотрел гостиницу комплекса и поинтересовался, хватает ли номеров для спортсменов. Президенту сообщили, что она вмещает 120 человек, а в ближайшее время планируется построить дополнительный корпус, сообщает «Р-Спорт».

Во время осмотра стадиона для пляжного волейбола президент понаблюдал за тренировкой женской сборной страны — победительницы чемпионата Европы играли с вице-чемпионками мира. Путин кратко пообщался со спортсменками, пожелав им успехов.

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