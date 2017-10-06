Путин встретился в Сочи с «пляжницами» российской сборной
Сегодня, 6 октября, президент России Владимир Путин побывал в сочинском
Сегодня, 6 октября, президент России Владимир Путин побывал в сочинском
Объект работает уже несколько лет и за это время успел принять несколько международных соревнований по пляжному волейболу, в том числе этапы мирового тура.
Экскурсию по комплексу провел председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Путин осмотрел гостиницу комплекса и поинтересовался, хватает ли номеров для спортсменов. Президенту сообщили, что она вмещает 120 человек, а в ближайшее время планируется построить дополнительный корпус, сообщает «Р-Спорт».
Во время осмотра стадиона для пляжного волейбола президент понаблюдал за тренировкой женской сборной страны — победительницы чемпионата Европы играли с