Марина Бабешина: Не играла в сборной восемь лет, но все еще мечтаю выиграть Олимпиаду

Источник: Спорт-Экспресс

Марина БАБЕШИНА (в девичестве Шешенина)

Родилась 26 июня 1985 года в Свердловске

Амплуа — связующая

Серебряный призер Олимпийских игр-2004

Чемпионка мира-2006

Трехкратный серебряный призер «Гран-при» (2003, 2006, 2009)

Бронзовый призер чемпионата Европы-2005

Трехкратная чемпионка России.

СЕРЕБРО АФИН ВОСПРИНИМАЛА КАК ПОРАЖЕНИЕ

— Почему все-таки вас не оказалось в сборной России в этом сезоне? Бывший главный тренер национальной команды Владимир Кузюткин обижался, что вы говорили ему о завершении карьеры, а сами взяли и заключили контракт с московским «Динамо».

— Когда у нас был разговор с Владимиром Ивановичем, я по семейным обстоятельствам действительно не была готова приехать в сборную. Но заканчивать не собиралась и ничего такого никогда ему не говорила.

— Какая у вас сейчас позиция по отношению к сборной?

— Все в руках тренера. Нужно сначала, чтобы меня пригласили в нее.

— Если следующей весной вас вызовут — приедете без вопросов?

— Весной будет видно. Кто знает, какие на тот момент будут обстоятельства?

— Помните, когда провели последний матч за сборную?

— Это было еще до рождения ребенка. Получается — в 2009 году.

— Если вернетесь в сборную в следующем году, то сделаете это после девятилетнего перерыва. Не знаю, были ли такие прецеденты. Уже ради этого стоит сделать это.

— Да, наверное (смеется).

— Что для вас волейбол сейчас?

— Я читаю книжку Екатерины Гамовой и бывает очень забавно, когда она рассказывает про те моменты, которые мы пережили вместе. При этом они вызывают у нас похожие эмоции. Например, нас так воспитывали, что серебро Олимпиады-2004 мы обе воспринимали, как поражение. И до сих пор от второго места в Афинах у меня остаются какие-то такие, непонятные чувства. Хотя, если подумать, второе место на Олимпиаде — это круто! Многие мечтают просто туда попасть. Сейчас идет какое-то переосмысление. Хотя недавно поймала себя на мысли, что победа в чемпионате России — это всегда приятно и радостно, но хочется выиграть Лигу чемпионов. И где-то сидят мысли об Олимпийских играх. Да, у меня еще осталась мечта выиграть их.

МОСКВА УЖЕ НРАВИТСЯ

— Вы перешли в столичное «Динамо». Почему?

— Это клуб, который борется за победу во всех турнирах, которых участвует.

— Но на вашей позиции разыгрывающей там уже есть Екатерина Панкова и Вера Ветрова.

— Конкуренция — это всегда интересно. Да и хочется начать новый этап в жизни. Мы все обсудили с семьей и решили, что надо пробовать. Когда у тебя появляется муж и ребенок, начинаешь думать несколько иначе. Да и от таких предложений не отказываются.

— Имеете в виду финансовые условия?

— Да вообще команда хорошая.

— Москва не пугала?

— На самом деле, раньше я не воспринимала Москву, как город для жизни. Я сама по себе очень домашняя, а тут такой мегаполис. Думала, с моей тягой к уюту здесь будет сложно. Приехали с мужем на машине — и вообще не понимала, как буду тут передвигаться. Но прошло какое-то время, начала понемногу привыкать, а сейчас и вовсе ловлю себя на мысли, что Москва мне нравится. Можно находить время, когда на дорогах нет пробок, а возможностей и интересных мест тут хоть отбавляй. В выходной день хочется взять руки в ноги и бежать что-то смотреть. Столько всего и для себя, и для ребенка. Вот купили билеты в кукольный театр.

— Здорово.

— У ребенка день рождения, и я спросила у Настены, чего она хочет. «Хочу в театр», — отвечает. У меня аж рот открылся. Растет в семье спортсменов, а тянет в искусство. Классно!

КАРПОЛЬ СТАЛ ДОБРЕЕ

— Как вас из «Уралочки» отпустил Николай Карполь? Раньше он очень близко к сердцу воспринимал уход каждого игрока.

— Своеобразно, скажем так. Но я всегда стараюсь завершать отношения на хорошей ноте. Не знаю, получилось ли у меня это сейчас, но я очень на это надеюсь. Потому что к Николаю Васильевичу отношусь с теплом, уважением и любовью. Этот человек дал мне дорогу в большой волейбол. Сказать, что своим уходом я его предала, было бы слишком громко, но для него «Уралочка» — это родной ребенок. И когда уходит человек, которого он в ней воспитывал, то сильно переживает. С появлением дочки я стала больше понимать Карполя. Но в современном мире игроки меняют клубы куда чаще, чем раньше. Это надо принять.

— Правда, что он с возрастом подобрел, стал мягче?