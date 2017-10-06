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11:50 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанский «Зенит» проведет домашний матч с командой «Газпром-Югра»

(Город Казань KZN.RU, 6 октября). 7 октября казанский «Зенит» на своей площадке примет клуб «Газпром-Югра» из Сургута.

На старте чемпионата в пяти турах «Югра» одержала четыре победы — над «Енисеем» (3:1), «Самотлором» (3:2), «Динамо-ЛО» (3:2) и «Зенитом» из Санкт-Петербурга (3:2). Список «пострадавших» от Сургута фаворитов в предыдущем туре открыл питерский «Зенит».

Летом «Газпром-Югру» покинул многолетний лидер и капитан Алексей Родичев. Новым капитаном сургутян стал 22-летний доигровщик Кирилл Урсов, и именно он сейчас возглавляет список лучших бомбардиров команды. Летом он в составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира U-23, где играл вместе с 20-летним одноклубником Антоном Семышевым. Конкуренцию молодым доигровщикам «Югры» в этом сезоне составляет опытный Владимир Иванов, в прошлом сезоне ставший вторым по результативности игроком «Нефтяника».

В напарники к Александру Чефранову в межсезонье пригласили Богдана Гливенко, ставшего героем предыдущего матча «Югры». Оба диагональных летом были в расположении сборных России: Чефранов дебютировал в национальной команде в «Финале шести» мировой лиги, а Гливенко завоевал «серебро» всемирной Универсиады со студенческой командой.

Сербский связующий Михайло Митич летом сменил в сургутской команде своего соотечественника Алексу Брджовича — у него такой же высоченный блок и такое же отличное взаимопонимание с центральным нападающим Петаром Крсмановичем, который атакует много и эффективно. Сменщик Митича — 39-летний Денис Игнатьев. Его опыт и подачи уже не раз помогали команде в этом сезоне. У сургутской команды появилась хорошая глубина состава, что, безусловно, является большим плюсом на длинной дистанции сезона.

Казанский «Зенит» и «Газпром-Югра» провели в суперлиге 31 матч. В активе казанцев — 26 побед при соотношении партий 84:36.

Матч пройдет в Центре волейбола «Санкт-Петербург». Игра начнется в 17.00, сообщает пресс-служба казанского волейбольного клуба.

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