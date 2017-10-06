«Динамо» хочет выигрывать

Источник: Спорт-Экспресс

Улыбки, надежды, большие планы на будущее — все это можно увидеть не только на школьной линейке 1 сентября, но и на встречах с прессой большинства команд перед стартом сезона. Московское «Динамо» — не исключение.

ОБОЙТИ КАЗАНЬ

Спортсменки хотят поскорее начать сезон. Кто-то только вернулся с неудачного чемпионата Европы и жаждет разбавить горечь победными эмоциями, новички хотят доказать, что их пригласили не зря, а Зоран Терзич — новый главный тренер — подтвердить статус топ-специалиста.

— Официальных задач перед нами пока не стоит, — признался генеральный директор клуба Владимир Зиничев. — Встреча команды с президентом Евгением Ловыревым состоится перед игрой второго тура — а одновременно и матчем за Суперкубок — с казанским «Динамо». Но понятно, что планку прошлого сезона снижать никто не собирается («Динамо» выиграло чемпионат России, дошло до финала Кубка страны, в котором уступило одноклубницам из Казани, и добралось до «Финала четырех» Лиги чемпионов. — Прим. «СЭ»).

— Знаете, нам понравилось побеждать, — взяла слово капитан команды Вера Ветрова. — Теперь мы хотим оформить хет-трик — выиграть третий чемпионат подряд. И обойти по общему числу побед казанское «Динамо». Сейчас у нас ничья — 5:5.

Остальные девушки заулыбались и дружно закивали головами. Все были согласны с капитаном. А вот Терзич был серьезен. Он прилетел в Москву накануне ночью, утром провел первую тренировку и мечтал об отдыхе.

— Извиняюсь за свой язык, — начал он на русском. На нем же и продолжил. — «Динамо» — одна из лучших команд не только Европы, но и мира. Однако и я — отличный тренер, — пошутил он, но тут же продолжил серьезно. — Мои задачи совпадают с амбициями клуба — мне хочется выиграть все. Ни я, ни команда еще не побеждали в Лиге чемпионов — и нам хочется это исправить. Впереди у нас много-много работы.

ЗИНИЧЕВ КРИТИКУЕТ ФАДЕЕВА

Обойти стороной тему сборной было бы неправильно. И каким бы неприятным этот вопрос ни был для девушек, не задать его было нельзя. Общий смысл их ответов был таков: «Очень грустно и обидно. Обязательно нужно сделать правильные выводы. Всем. Но зацикливаться на неудаче смысла нет». А Яна Щербань, которая практически не играла на чемпионате Европы, после уточняющего вопроса сообщила, что никакой травмы у нее нет и на площадке она не появлялась исключительно по воле тренера.

Терзич тоже призвал не критиковать команду и в очередной раз рассказал всем, что в спорте нельзя побеждать всегда.

— Лично я, с одной стороны, расстроился после вашего четвертьфинала, — добавил он. — Россия — первая страна после Сербии, за которую я болею. С другой стороны, когда вылетают россиянки, хорошие шансы появляются у нас.

— В России распространена практика освобожденных от работы в клубе тренеров сборных. Вы с этим согласны?

— Лично я убежден, что у тренера сборной должен быть и клуб. Три-четыре месяца в году играть — это мало. Как держать себя в тонусе остальное время? Нет-нет, мне кажется, это плохо.

— Ходят слухи, будто бы вас рады были видеть и во главе российской сборной.

— Могу вам сказать так: в мире есть две команды, в которых я хотел бы работать, — это Сербия и Россия. Но всерьез с российской стороной мы никогда этот вопрос не обсуждали.

Результат чемпионата Европы попросили прокомментировать и Зиничева.

— Я критиковал назначение Владимира Кузюткина на пост главного тренера еще зимой, — напомнил он. — Итог мы видим, но я не торжествую, а сильно грущу. Очень жаль, что все так закончилось. Но проигрывает, как известно, не тот, кто упал, а тот, кто не сумел подняться. И за битого двух небитых дают. Девушки очень старались, и вопросов к ним нет. Игроки у нас шикарные. И тренеры, работавшие со сборной — Маричев и Кузюткин, — вполне добротные специалисты. Но в спорте результат зависит от мелочей. Все-таки Маричев, работая в женской сборной, тренировал мужчин, а Кузюткин вернулся в спорт после перерыва. Для решения стратегических вопросов в федерации есть специальные менеджеры, которые должны думать, стоит ли за неделю до Олимпиады удалять из состава ряд ведущих игроков, нужно ли за неделю до чемпионата Европы менять тренера или вообще назначать человека, который уже много лет как отошел от дел. Могу назвать фамилию менеджера, к которому у меня есть конкретные претензии, — это господин Владислав Фадеев. Его решения, как показывает жизнь, непрофессиональны.

ИНТЕГРАЦИЯ «ДИНАМО»

Когда страсти улеглись и разговор вернулся к делам «Динамо», Зиничев рассказал о новостях команды. Новичков в клубе пять: Бабещина, Гендель, Талышева, Столярова и Макарова. Легионеров пока нет, но не исключено, что перед Новым годом кто-то появится. 20-летняя Лазарева вполне могла перейти в краснодарское «Динамо», но во избежание дефицита игроков атаки было решено ее оставить.

Наконец, выяснилось, что играть команда в этом сезоне из-за реконструкции «Лужников» снова будет во дворце спорта на улице Лавочкина, где свои матчи проводит мужское «Динамо». Более того, со следующего сезона вероятна интеграция мужской и женской команд в единую. И проводить игры планируется на новой волейбольной арене — на улице Василисы Кожиной. Она должны быть готова к началу следующего сезона.