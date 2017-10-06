«Динамо» хочет выигрывать
В преддверии стартующего сезона прошла
В преддверии стартующего сезона прошла
Улыбки, надежды, большие планы на будущее — все это можно увидеть не только на школьной линейке 1 сентября, но и на встречах с прессой большинства команд перед стартом сезона. Московское «Динамо» — не исключение.
ОБОЙТИ КАЗАНЬ
Спортсменки хотят поскорее начать сезон.
— Официальных задач перед нами пока не стоит, — признался генеральный директор клуба Владимир Зиничев. — Встреча команды с президентом Евгением Ловыревым состоится перед игрой второго тура — а одновременно и матчем за Суперкубок — с казанским «Динамо». Но понятно, что планку прошлого сезона снижать никто не собирается («Динамо» выиграло чемпионат России, дошло до финала Кубка страны, в котором уступило одноклубницам из Казани, и добралось до «Финала четырех» Лиги чемпионов. — Прим. «СЭ»).
— Знаете, нам понравилось побеждать, — взяла слово капитан команды Вера Ветрова. — Теперь мы хотим оформить
Остальные девушки заулыбались и дружно закивали головами. Все были согласны с капитаном. А вот Терзич был серьезен. Он прилетел в Москву накануне ночью, утром провел первую тренировку и мечтал об отдыхе.
— Извиняюсь за свой язык, — начал он на русском. На нем же и продолжил. — «Динамо» — одна из лучших команд не только Европы, но и мира. Однако и я — отличный тренер, — пошутил он, но тут же продолжил серьезно. — Мои задачи совпадают с амбициями клуба — мне хочется выиграть все. Ни я, ни команда еще не побеждали в Лиге чемпионов — и нам хочется это исправить. Впереди у нас
ЗИНИЧЕВ КРИТИКУЕТ ФАДЕЕВА
Обойти стороной тему сборной было бы неправильно. И каким бы неприятным этот вопрос ни был для девушек, не задать его было нельзя. Общий смысл их ответов был таков: «Очень грустно и обидно. Обязательно нужно сделать правильные выводы. Всем. Но зацикливаться на неудаче смысла нет». А Яна Щербань, которая практически не играла на чемпионате Европы, после уточняющего вопроса сообщила, что никакой травмы у нее нет и на площадке она не появлялась исключительно по воле тренера.
Терзич тоже призвал не критиковать команду и в очередной раз рассказал всем, что в спорте нельзя побеждать всегда.
— Лично я, с одной стороны, расстроился после вашего четвертьфинала, — добавил он. — Россия — первая страна после Сербии, за которую я болею. С другой стороны, когда вылетают россиянки, хорошие шансы появляются у нас.
— В России распространена практика освобожденных от работы в клубе тренеров сборных. Вы с этим согласны?
— Лично я убежден, что у тренера сборной должен быть и клуб.
— Ходят слухи, будто бы вас рады были видеть и во главе российской сборной.
— Могу вам сказать так: в мире есть две команды, в которых я хотел бы работать, — это Сербия и Россия. Но всерьез с российской стороной мы никогда этот вопрос не обсуждали.
Результат чемпионата Европы попросили прокомментировать и Зиничева.
— Я критиковал назначение Владимира Кузюткина на пост главного тренера еще зимой, — напомнил он. — Итог мы видим, но я не торжествую, а сильно грущу. Очень жаль, что все так закончилось. Но проигрывает, как известно, не тот, кто упал, а тот, кто не сумел подняться. И за битого двух небитых дают. Девушки очень старались, и вопросов к ним нет. Игроки у нас шикарные. И тренеры, работавшие со сборной — Маричев и Кузюткин, — вполне добротные специалисты. Но в спорте результат зависит от мелочей.
ИНТЕГРАЦИЯ «ДИНАМО»
Когда страсти улеглись и разговор вернулся к делам «Динамо», Зиничев рассказал о новостях команды. Новичков в клубе пять: Бабещина, Гендель, Талышева, Столярова и Макарова. Легионеров пока нет, но не исключено, что перед Новым годом
Наконец, выяснилось, что играть команда в этом сезоне
Владимир ИВАНОВ
из Москвы.