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21:16 (мск), источник: ТАСС

Гончарова отклонила ряд предложений иностранных клубов ради «Динамо»

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Волейболистка московского «Динамо» Наталия Гончарова отказалась от предложений нескольких иностранных клубов ради продолжения карьеры в столичной команде. Об этом она рассказала журналистам.

Гончарова выступает за «Динамо» с 2013 года. В составе московской команды волейболистка стала двукратной чемпионкой России (2016, 2017) и обладательницей Кубка России (2013).

«У меня возможность поиграть за границей есть всегда, просто я отказываюсь, остаюсь здесь, не предаю свой клуб. Но всякое может случиться, жизнь покажет», — заявила Гончарова.

В четверг генеральный директор столичного клуба Владимир Зиничев рассказал журналистам, что с начала сезона-2018/19 начнется процесс интеграции мужской и женской команд «Динамо». Функционер сообщил, что клуб может сменить юридическое лицо и менеджмент, а женская команда может переехать на новую волейбольную арену, которая возводится рядом с Кутузовским проспектом в Москве.

«Слышала, что такое может произойти. Мне самой интересно, что будет, потому что у меня контракт на год и я не могу планировать свою деятельность в “Динамо”. Надеюсь, все останется по-прежнему», — отметила Гончарова.

В мае текущего года новым главным тренером «Динамо» был назначен сербский специалист Зоран Терзич. «Мнение о Терзиче хорошее, я следила за его работой, он показывает хороший результат, что говорит о нем как о хорошем тренере. Он говорит по-русски, понимает наш менталитет, думаю, проблем не должно возникнуть. Думаю, все у нас получится», — подытожила волейболистка.

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