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21:06 (мск), источник: ТАСС

Гончарова: Замена тренера сборной России по волейболу перед ЧЕ-2017 выглядела странно

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Замена главного тренера в женской сборной России по волейболу перед стартом чемпионата Европы выглядела странно, но команда приняла это как должное. Об этом журналистам заявила диагональная сборной Наталия Гончарова.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) 20 сентября объявила о назначении на пост наставника национальной команды Константина Ушакова, который заменил Владимира Кузюткина. На чемпионате Европы, который прошел в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября, россиянки дошли до четвертьфинала, уступив команде Турции со счетом 0−3 по партиям.

«Замена тренера — это полностью решение федерации: сначала федерация решила поставить Кузюткина, потом резко поменяла на Ушакова. Мы оставались на месте, нашего мнения никто не спрашивал, нравится нам это или не нравится. Не могу сказать, что это как-то на нас повлияло, тренировочный процесс не изменился, эти два человека находились всегда рядом с командой, все время у нас было общение, но как-то странновато, что сначала у тебя один главный тренер, а потом второй становится первым. Мы думали — раз такое решение, значит, будем его принимать как должное», — заявила Гончарова.

«Думаю, мы не были готовы к плей-офф, но у нас было достаточно времени подготовиться к чемпионату Европы и показать хорошую игру, — продолжила она. — До этого мы съездили в Японию на Кубок чемпионов, где сами не понимали, кто в составе, кто вне его, и в итоге ничего не наигрывали, то же самое происходило на тренировках. Может быть, сборная Турции играла эмоционально, с запалом, но мы не могли ни с чем справиться, у нас ничего не получалось, все валилось».

«То, что мы не делали на тренировках, не получалось, у нас все развалилось. На том же приеме мы всегда играли в два человека, и куда все делось, мы не понимаем. Мы горим желанием играть в красивый волейбол, но нам даже не дали такой возможности», — заключила волейболистка.

«Хочется реабилитироваться за чемпионат Европы»

Между групповым этапом и раундом плей-офф у сборной России было три дня отдыха. «Тяжело ждать игру три дня, но это никак не может повлиять негативно, потому что каждый день мы ездили на тренировки, поэтому, может быть, не хватило игровой практики, но на это ссылаться нельзя», — отметила Гончарова.

«Хочется набрать хорошую форму и поддерживать ее как можно дольше. Первое, что я сейчас могу сделать, — это выступить хорошо в клубе (московском “Динамо” — прим. ТАСС), а потом хочется как-то реабилитироваться за этот чемпионат Европы», — добавила спортсменка.

Гончарова в составе сборной России становилась чемпионкой мира (2010 год) и двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015).

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