Кошелева заявила, что получила болезненный и противоречивый опыт на ЧЕ
МОСКВА, 5 окт —
Р-Спорт. Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева охарактеризовала произошедшее на чемпионате Европы как болезненный и противоречивый опыт, отметив, что национальная команда на этом турнире была не на своем максимуме.
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Российские волейболистки, побеждавшие на чемпионате Европы в 2013 и 2015 годах, на турнире 2017 года, который проходил в Грузии и Азербайджане, не сумели защитить титул, уступив команде Турции в четвертьфинале в трех партиях.
Кошелева отметила, что «когда команда собирается для того, чтобы побеждать, необходимо, чтобы движение каждого игрока, мысль, взаимодействие, атмосфера — всё сходилось воедино!».
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