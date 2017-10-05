Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/31223757/
5 октября 2017, 0:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Кошелева заявила, что получила болезненный и противоречивый опыт на ЧЕ

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева охарактеризовала произошедшее на чемпионате Европы как болезненный и противоречивый опыт, отметив, что национальная команда на этом турнире была не на своем максимуме.

Волейболистка сборной России Татьяна <span class=error>Кошелева</span> охарактеризовала произошедшее на чемпионате Европы как болезненный и противоречивый опыт отметив что национальная команда на этом турнире была не на своем максимуме. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российские волейболистки, побеждавшие на чемпионате Европы в 2013 и 2015 годах, на турнире 2017 года, который проходил в Грузии и Азербайджане, не сумели защитить титул, уступив команде Турции в четвертьфинале в трех партиях.

Кошелева отметила, что «когда команда собирается для того, чтобы побеждать, необходимо, чтобы движение каждого игрока, мысль, взаимодействие, атмосфера — всё сходилось воедино!».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге CEV после ЧЕ

Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге CEV после ЧЕ

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Женская сборная Сербии сместила команду России с первого места на второе в рейтинге Европейской конфедерации волейбола (CEV) после чемпионата Европы, следует из новой версии рейтинга, опубликованной на официальном сайте CEV.
Еще 7 новостей  Все новости
3 октября

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото