Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге CEV после ЧЕ

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Чемпионат Европы проходил с 22 сентября по 1 октября в Азербайджане и Грузии. Российские волейболистки, побеждавшие на турнире в 2013 и 2015 годах, уступили команде Турции в четвертьфинале, а сербки завоевали чемпионский титул.

По итогам первенства сборная Сербии набрала 290 очков и обошла в рейтинге лидировавшую до этого команду России (282 балла). Тройку замыкает сборная Италии (280), не изменившая свое положение в рейтинге. Дошедшая до финала в Баку команда Нидерландов (278) поднялась на три строчки, став четвертой. Бронзовый призер чемпионата Европы сборная Турции (276) сохранила пятую позицию.