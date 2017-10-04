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4 октября 2017, 18:03 | Игровые: Волейбол | Спорт-Экспресс

Российские волейболистки опустились на 2-е место в рейтинге CEV

Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге Европейской конфедерации волейбола (CEV) после завершения чемпионата Европы, сообщает официальный сайт организации.

На турнире россиянки дошли до ¼ финала, уступив Турции. Первое место в обновленной версии рейтинга занимает сборная Сербии, которая выиграла чемпионат Европы.

По итогам европейского первенства в активе сербских волейболисток 290 очков. У россиянок 282 балла. Тройку лучших замыкает Италия (280).
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Новости Волейбола

Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге CEV после ЧЕ

Женская сборная России по волейболу опустилась на 2-е место в рейтинге CEV после ЧЕ

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Женская сборная Сербии сместила команду России с первого места на второе в рейтинге Европейской конфедерации волейбола (CEV) после чемпионата Европы, следует из новой версии рейтинга, опубликованной на официальном сайте CEV.
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