ЧЕ по волейболу: триумф сербок и вылет сборной России в четвертьфинале

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В воскресенье в финальном матче в Баку сербские волейболистки победили команду Нидерландов со счетом 3−1. Бронзовые медали выиграла сборная Турции, одолевшая азербайджанок (3−1) в матче за третье место.

С Ушаковым титул не защитили

Волейболистки сборной России уезжали в Баку в статусе победительниц двух последних чемпионатов Европы — 2013 и 2015 годов. Уезжали под руководством Владимира Кузюткина, но за два дня до старта чемпионата Европы Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о перестановках в тренерском штабе. Главным тренером вместо Кузюткина стал Константин Ушаков, ранее работавший старшим тренером. Кузюткин в свою очередь стал его помощником. Как отметили в федерации, рокировка в штабе сборной была плановой.

Россиянкам в соперники по группе С достались сборные Украины, Болгарии и Турции. И уже на групповом этапе команда Ушакова испытала проблемы на фоне нестабильной игры. Уступающие в классе украинки, проигрывая по сетам 1−2, перевели игру на тай-брейк. Российские волейболистки с трудом вырвали победу (15:13). Второй матч группового этапа с турчанками, который тоже продолжался два часа, получился не менее напряженным и зрелищным. Три партии команды играли на равных, а в четвертой сборная России сломила сопротивление соперниц — 3−1.

По ходу заключительного матча с болгарками команда Ушакова уступала со счетом 0−1 и 1−2 по сетам. На характере российским волейболисткам удалось вырвать победу (3−2) и выйти в четвертьфинал напрямую, где встретилась с уже знакомой сборной Турции. Однако на удивление равной борьбы не получилось. Сборная России провалила игру (0−3) и сложила с себя полномочия чемпионок Европы. После игры Ушаков не смог найти слов, чтобы объяснить оглушительное поражение.

Либеро Светлана Крючкова заявила, что лучше бы сборная России проиграла турчанкам на групповом этапе, чтобы было больше злости и агрессии в четвертьфинале. «Не могу дать оценку, так как мы просто не играли. Не получилось ничего, мы не смогли сделать и половины того, что показали в игре в группе. Сейчас думаю, что лучше было бы им проиграть в группе, чтобы было больше злости и агрессии сегодня», — сказала Крючкова агентству «Р-Спорт».

ВФВ признала выступление россиянок на турнире неудовлетворительным. «Выступление однозначно неудачное. Чемпионат начинается с плей-офф. После трех дней отдыха мы предстали не в лучшем виде. У нас будет тренерский совет, президиум, будем разбирать произошедшее. Тренерский совет — конец октября — начало ноября. Будем делать выводы и двигаться дальше», — заявил глава ВФВ Станислав Шевченко.

Открытия турнира — сборные Азербайджана и Украины

Одним из открытий турнира, безусловно, можно назвать команду Украины, хоть она и не смогла выйти в плей-офф. Команда Гария Егиазарова попала в «группу смерти». Во всех трех матчах украинки ничуть не уступали более титулованным соперницам и в каждой встрече имели хорошие шансы на победу. В игре с россиянками сборная Украины проиграла лишь на тай-брейке, где исход решили пару мячей. В игре с болгарками они и вовсе вели по сетам 2−1, но вновь уступили в пяти партиях. В последнем матче группового этапа, где разыгрывалась путевка в плей-офф, украинкам не хватило самой малости, чтобы перевести игру с турчанками в пятый сет (1−3).

«Нам очень хотелось выйти в плей-офф чемпионата Европы. Но из-за того, что не вышли, трагедию не делаем. На нас вообще никто не ставил на этом турнире, но мы всех троих соперников — Россию, Болгарию, Турцию — могли обыграть. Шансы, как показала игра, были хорошие. Наш козырь, видимо, в том, что соперники недооценивают нас», — сказала блокирующая украинок Ирина Трушкина.

Волейболистки сборной Азербайджана на домашнем турнире едва не показали свой лучший результат на чемпионатах Европы и чуть было не выиграли медали. На групповом этапе азербайджанки разделались с командами Польши, Германии и Венгрии, а в четвертьфинале вновь не оставили шансов немкам (3−0). Лишь в полуфинале азербайджанских волейболисток, которых неистово поддерживал зал, сумели остановить серебряные призеры прошлого чемпионата Европы голландки (3−2). После такой напряженной битвы эмоций у хозяек турнира на матч за бронзу не осталось.

«Начали турнир неплохо, нам хотелось попасть в призы, но не получилось. В матче за бронзу, видимо, сказалась физическая усталость. Мы провели много матчей, в полуфинале сыграли пять сетов, и все силы мы оставили в этой встрече. В матче с Турцией нам уже не хватало сил и эмоций. Желание выиграть бронзу у нас было», — сказала связующая азербайджанок Кристина Ягубова.

Сербия — двукратный чемпион Европы

Сборная Сербии сейчас является, наверное, самой стабильной командой Европы, у которой налажена игра и костяк команды не меняется последние годы. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро коллектив Зорана Терзича выиграл серебряные медали и был одним из главных фаворитов на золото чемпионата Европы. В итоге сербки катком прошлись по соперникам на этом турнире: в пяти матчах группового этапа, четвертьфинала и полуфинала они отдали противникам лишь один сет.

Перед финалом не было сомнений, что команда Терзича не упустит золото — уж слишком уверенно они играли на этом чемпионате Европы. Сербки во всех элементах превосходили голландок и во второй раз в своей истории выиграли трофей. Ранее они побеждали в 2011 году.

«Я так счастлива, что мы стали чемпионками Европы! Мы потрясающе играли на протяжении всего турнира. Мы пять месяцев упорно работали ради этой победы, и вот мы добились ее. Это золото очень многое значит для всей Сербии. Все-таки мы только второй раз в истории нашей страны выиграли золото чемпионата Европы. Эта победа придаст нам уверенности на следующих турнирах», — сказала диагональная сербок Тияна Бошкович агентству «Р-Спорт».

Бошкович, набравшая в финальном матче 29 очков, была признана самым ценным игроком турнира. По традиции организаторы определили символическую сборную чемпионата Европы: лучшие доигровщицы — Бранкица Михайлович (Сербия) и Анне Бюйс (Нидерланды), блокирующие — Эда Эрдем (Турция) и Стефана Велькович (Сербия), либеро — Валерия Маммадова (Азербайджан), диагональная — Лоннеке Слёйтьес (Нидерланды), связующая — Лаура Дейкема (Нидерланды).