Безмедальная Россия. Кто виноват и что делать?

Владимир ИВАНОВ

ОТНОШЕНИЕ К ПОРАЖЕНИЯМ

«Гран-при"-2016. На основном этапе у нас восемь побед в девяти матчах, но игр с топ-сборными не было. А вот в «Финале шести» последовали поражения от Бразилии в группе, от США в полуфинале и от Голландии в матче за 3-е место. Страшным на тот момент это не казалось, шла подготовка к Олимпиаде. Однако в Рио-де-Жанейро наша сборная в группе всухую уступила Бразилии, а затем попала под сербский каток в четвертьфинале.

2017 год. Лишь три победы в «Гран-при». Затем Всемирный Кубок чемпионов в Японии с известным итогом. На этот счет очень точно высказалась в интервью «Р-Спорт» известная в прошлом волейболистка, а ныне комментатор Татьяна Грачева.

— Больше всего мне непонятны рассуждения, что мы проигрываем сильным, — посетовала она. — Приехали из Японии и почему-то очень легко себя оправдали за поражения бразильянкам, американкам и китаянкам. Сказали: «Они же сильные, и мы проиграли». Вот этот момент, когда мы стали слабыми, я упустила.

Действительно, есть ощущение, что девушки начинают привыкать проигрывать ведущим сборным. Делать этого ни в коем случае нельзя. Заезженная фраза о том, что всегда побеждать невозможно, конечно, справедлива, но вместе с тем неудачи должны вызывать злость и желание как можно скорее реабилитироваться и взять реванш. Но никак не привыкание. И уж нынешний вылет в четвертьфинале должен многих по-настоящему зацепить.

ТРЕНЕРСКИЙ ФАКТОР

Не самая уверенная игра россиянок в преддверии чемпионата Европы заставила всерьез обеспокоиться руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Настолько, что за несколько дней до старта турнира было объявлено о перестановках в тренерском штабе. Наверное, расчет был на то, что такой ход придаст эмоций команде, взбодрит ее и поможет начать все с чистого листа. Однако, как показало время, рокировка Владимира Кузюткина и Константина Ушакова себя не оправдала.

Последний, без сомнений, старался, девушки — тоже, но слаженной игры у команды мы не увидели. Да и если ее не было весь год, могла ли она сама собой свалиться с неба? В женских игровых видах спорта, конечно, всякое бывает, но если надеяться только на чудесные преображения, то далеко не уедешь. Для решения больших задач необходим четкий и продуманный план подготовки.

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

Перед началом сезона Кузюткин, на тот момент возглавивший команду, говорил, что сборной нужна свежая кровь. И что как раз на «Гран-при», в то время пока Кошелева, Гончарова, Щербань и Панкова отдохнут от волейбола, будут опробованы молодые игроки. В угоду этому результат летней коммерческой серии было решено отодвинуть на второй план. Первые плоды работы мы должны были увидеть на чемпионате Европы.

В Баку же выяснилось, что ставка сделана исключительно на давно проверенных бойцов. Тут два варианта: либо у нас нет молодых талантов, либо им так и не дали себя проявить. Парубец на Евро практически не играла, Воронкова тоже выходила периодически. Блокирующие Евдокимова и Ефимова игроками основы также не были. Много времени в сезоне получала Фролова — дебютант сборной — но ее все-таки молодым игроком назвать сложно. 1 ноября Фроловой исполнится 31 год. Вот и получается, что и результата нет, и молодых толком не обкатали.

ПОДАЧА И АТАКА

Немного статистики. У России за весь турнир (четыре игры и 17 сетов) абсолютно худший показатель подач навылет. Команда настреляла лишь 14 эйсов. В среднем по 0,8 за сет. Это меньше, чем у Украины, Грузии и Венгрии. Про лидеров и говорить не приходится. У сербок перед финалом был 41 эйс. И это за 16 партий! При этом речь только о прямых подачах навылет, а если бы учитывались и затруднения? Наша сборная в подавляющем большинстве случаев просто вводила мяч в игру, тогда как ведущие команды планеты стремятся усложнять задачу соперникам уже на этом этапе. И с этим компонентом нам что-то нужно делать.

На блоке у России все было нормально — наша команда лидирует по этому показателю, если не учитывать матч за бронзу и финал. А вот в атаке, тон в которой задавали такие звезды, как Кошелева и Гончарова, увы, не все так гладко. Реализовано было только 40 процентов атак. Это меньше чем у Италии, Бельгии, Голландии, Азербайджана, Хорватии и Сербии.

Удивительно, но при всей очевидности проблем команды Ушакова на приеме статистика говорит о том, что в этом компоненте россиянки были не хуже остальных. 45 процентов успешного приема — это рабочий показатель. Лучше, чем, например, у всех полуфиналистов Евро-2017. Возможно, тут загвоздка в качестве. Одно дело — просто принять и совсем другое — сделать это так, чтобы у связующей потом была возможность сделать удобную передачу нападающим.

Ниже табличка, по которой наглядно можно сравнить статистику России на двух победных чемпионатах Европы и нынешнем. В строке эйсов и блоков имеется в виду средний показатель за партию.

ЭТО НЕ ТРАГЕДИЯ

После поражения от Турции можно рвать волосы на голове и кататься по земле. Можно с умным видом рассуждать, что все потеряно и профукан очередной вид спорта. Но ничего непоправимо страшного, на самом деле, не произошло. Это женский игровой вид и уже в следующем сезоне при серьезном анализе все может быть совсем иначе. Сейчас уже мало кто помнит, как наша гандбольная сборная едва ли не последней, на грани фола, отобралась на Олимпийские игры-2016. А уже через пару месяцев победила там! Примеров вроде этого в истории было немало.