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https://sport.mail.ru/news/volleyball/31186437/
1 октября 2017, 20:26 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Женская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Женская сборная Сербии по волейболу заняла первое место на чемпионате Европы по волейболу, который проходил в Грузии и Азербайджане.

В финале сербки победили сборную Нидерландов со счетом 3−1. В матче за третье место турчанки с таким же счетом обыграли азербайджанок.

Команда России выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв турчанкам.

Сборная Сербии стала чемпионом Европы во второй раз. Впервые сербки выиграли европейское первенство в 2011 году.
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