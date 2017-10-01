Турецкий гамбит. Россию нокаутировали в четвертьфинале

РОССИЯ — ТУРЦИЯ — 0:3 (25:27, 18:25, 20:25)

29 сентября. Баку, Азербайджан. Набранные очки — 63:77 (атака -42:46, блоки — 7:10, эйсы -3:10, ошибки соперника -11:11).

2011 год. Россиянки уверенно прошли групповой этап чемпионата Европы и в статусе одного из главных фаворитов турнира вышли в плей-офф. Однако в четвертьфинале были неожиданно биты Турцией — 0:3. Из нынешней сборной тогда на площадке была лишь Наталия Гончарова. А руководил командой в ту пору Владимир Кузюткин, который вскоре после такого поражения решил уйти в отставку.

Наступать дважды на те же грабли, пусть и после шестилетнего перерыва, не хотелось никому. Да и Турция пока еще не та, что в 2011 году. Хотя нам ли сейчас хвастаться красивой игрой? Тем не менее, встреча в группе показала, что обыгрывать команду Джованни Гуидетти и выходить в полуфинал россиянкам по силам. Более того, невыход в четверку лучших команд Европы при такой сетке справедливо стал бы провалом. Увы, избежать его не удалось.

СТРАННАЯ ФОРМУЛА

У россиянок был вагон времени, чтобы подготовиться к четвертьфиналу. Последний матч команда провела в понедельник. Можно, конечно, сетовать на то, что именно длинный перерыв оказался фатальным, но это не более чем отговорки. Ровно в таком же положении были еще три команды. Да и не приходится говорить о том, что наш игровой ритм сбила эта пауза. Его, увы, не было ни на Всемирном кубке чемпионов в Японии, ни в Баку. Была надежда, что в плей-офф все перевернется, но чуда не произошло. Наша команда играла неубедительно на протяжении всего сезона и такая обидная и горькая концовка, увы, стала его закономерным итогом.

При этом нынешняя формула чемпионата Европы очень спорная. Не дело это в первом же матче плей-офф играть с командой, которая была в той же группе. Разводить сборные логичнее так, чтобы второй раз за турнир они могли встретиться только в финале. В крайнем случае — в полуфинале. А то получается, что полчемпионата друг с другом играют одни и те же коллективы. На недавнем мужском турнире России пришлось два раза за пять дней играть со Словенией, а теперь в той же ситуации оказались наши девушки, у которых продолжалась «неделя Турции».

Встречаться с той же командой второй раз подряд, помимо всего прочего, сложно психологически. Но вот россияне в Польше после тяжелого матча в группе просто уничтожили словенцев в плей-офф. Однако подопечным Константина Ушакова подхватить эстафету не удалось.

МЕСТЬ ГУИДЕТТИ

Наставник россиянок Ушаков предпочел в стартовом составе Филиштинской Панкову, а в доигровку в пару к Кошелевой — Фролову. Задумка, увы, не сработала. Первая партия протекала ровно вплоть до самой концовки, в которой небольшое преимущество все время было у Турции. За счет успешных атакующих действий Кошелевой надежда на лучшее сохранялась, но с третьей попытки соперницы все-таки реализовали сетбол.

На вторую партию наша команда вышла том же сочетании и снова ничего хорошего это не принесло. При счете 7:8 Фролову заменила Воронкова, однако после этого турчанки лишь увеличили отрыв. У России творилась абсолютная анархия на приеме, проигрывались практически все переходящие мячи и командное настроение вообще стремилось к нулю. Ушаков пытался взбодрить игру заменами, но партия безнадежно уплывала.

0:2 в четвертьфинале. Трибуны практически в полном составе болеют за соперника (не секрет, что в Азербайджане особые отношения к Турции). Плюс ничего не получается в игре, тогда как подопечные Гуидетти на кураже. Миссия по выходу в полуфинал невыполнима? Как оказалось, для нашей нынешней сборной — да.

Ушаков от безысходности отправил на площадку Филиштинскую, Парубец и Воронкову и сначала все шло неплохо. Очень здорово смотрелась в атаке Парубец. Но в середине партии россиянки проиграли… девять мячей подряд. Действующие чемпионки Европы словно устроили показательную комедию ошибок на приеме, допуская ляпы на любой вкус.

При счете 10:19 Ушаков изо всех сил призывал сборную бороться: «Еще ничего не потеряно. Нужно только сняться. Мы можем и должны выигрывать этот матч». Сняться после этого удалось, побороться тоже, а вот спастись, к сожалению, нет. Гуидетти после двух поражений подряд в финалах чемпионатов Европы от России взял у нашей команды реванш.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Руководству ВФВ предстоит серьезно подумать над будущим команды. Женская сборная России начисто провалила 2017 год. Кому вести ее дальше? Ушаков вряд ли кого-то убедил в Баку, однако и предъявлять к нему претензии сложно — он принял команду всего за пару дней до турнира. И кто знает, как бы все сложилось, возглавь он сборную в начале сезона. При этом он наверняка понимал и все риски.

Будем надеяться, что после второго безмедального года подряд будут сделаны правильные выводы, и команда в следующем сезоне вернется в элиту. У любой сборной бывают удачные турниры, но никому не удается избегать и провалов. Главное теперь — сделать своевременные и правильные выводы. После Олимпийских игр в Рио, как показало время, был выбран ошибочный путь.