Сборные Нидерландов и Сербии сыграют в финале женского ЧЕ по волейболу
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сборная Нидерландов встретится с командой Сербии в финальном матче чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который проходит в Азербайджане и Грузии.
В полуфинале голландки оказались сильнее сборной Азербайджана — 3−2, а сербки переиграли команду Турции со счетом 3−0.
Матч за третье место и финал пройдут 1 октября.
Сборная России уступила в четвертьфинале турнира, проиграв команде Турции со счетом 0−3.
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