Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/31180895/
30 сентября 2017, 21:04 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» обыграли московское «Динамо» в матче ЧР

«Белогорье» (Белгород) обыграло московское «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

<span class=error>Белогорье</span> (Белгород) обыграло московское Динамо в матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Белогорья», завершилась со счетом 3−0 (34:32, 25:20, 25:23) в пользу хозяев.

В другом матче дня «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) дома уступило «Кузбассу» (Кемерово) — 2−3 (25:19, 25:22, 22:25, 23:25, 6:15).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото