Волейболисты «Белогорья» обыграли московское «Динамо» в матче ЧР
«Белогорье» (Белгород) обыграло московское «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
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Встреча, прошедшая в субботу на площадке «Белогорья», завершилась со счетом 3−0 (34:32, 25:20, 25:23) в пользу хозяев.
В другом матче дня «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) дома уступило «Кузбассу» (Кемерово) — 2−3 (25:19, 25:22, 22:25, 23:25, 6:15).
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