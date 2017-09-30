Женская сборная Нидерландов стала первым финалистом ЧЕ по волейболу
Женская сборная Нидерландов по волейболу первой вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Азербайджане.
В полуфинальном матче голландские волейболистки на
Соперник сборной Нидерландов определится во втором полуфинальном матче, в котором встретятся команды Сербии и Турции.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан
Полуфинал
Нидерланды — Азербайджан — 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 25:27, 15:12).
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