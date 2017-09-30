Женская сборная Нидерландов стала первым финалистом ЧЕ по волейболу

В полуфинальном матче голландские волейболистки на тай-брейке обыграли хозяек континентального первенства из команды Азербайджана со счётом 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 25:27, 15:12).

Соперник сборной Нидерландов определится во втором полуфинальном матче, в котором встретятся команды Сербии и Турции.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан

Полуфинал

Нидерланды — Азербайджан — 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 25:27, 15:12).