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https://sport.mail.ru/news/volleyball/31180742/
30 сентября 2017, 20:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Женская сборная Нидерландов стала первым финалистом ЧЕ по волейболу

Женская сборная Нидерландов по волейболу первой вышла в финал чемпионата Европы, который проходит в Азербайджане.

В полуфинальном матче голландские волейболистки на тай-брейке обыграли хозяек континентального первенства из команды Азербайджана со счётом 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 25:27, 15:12).

Соперник сборной Нидерландов определится во втором полуфинальном матче, в котором встретятся команды Сербии и Турции.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Баку, Азербайджан
Полуфинал

Нидерланды — Азербайджан — 3:2 (20:25, 25:19, 25:19, 25:27, 15:12).
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