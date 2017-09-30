Российская катастрофа в Баку

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По всем статьям

Женская сборная России по волейболу не смогла защитить титул чемпионок Европы, проиграв в четвертьфинале команде Турции. Это большой провал для столь титулованной команды. Правда, тревога за исход поединка появилась задолго до начала матча.

Игра, которую показывали подопечные Константина Ушакова на турнире, никак не могла внушить болельщикам оптимистичный настрой. И даже победа над теми же соперницами в группе выглядела натянутой. Первый же матч плей-офф обнажил все проблемы российской команды.

Главной бедой сборной России на протяжении всей игровой недели была плохая защита. Это повторилось и в поединке с Турцией. За три сета россиянки допустили десять ошибок на приеме подачи и, как следствие, подарили десять очков. Турчанки в свою очередь лишь трижды оступились на приеме. Периодически нашу команду выручал блок, но и в этом показателе она уступила сопернику. На семь удачных действий на блоке российских девушек турчанки ответили десятью.

Также большие проблемы команда Ушакова испытывал в доводке — то, что не отражает сухая статистика матча. Доводка — это не просто первое касание мяча на приеме, но и одновременно передача связующему. В этом компоненте россиянки допустили массу оплошностей. Лишней работы у обеих связующих сборной было слишком много. И Екатерина Косяненко, и Ирина Филиштинская порой были вынуждены пасовать атакующим игрокам из каких-то немыслимых положений, по причине грубых ошибок принимающих в доводке. И это было не только в отдельно взятом матче ¼ финала, но и на протяжении всего турнира.

Цитата Первый же матч плей-офф обнажил все проблемы российской команды.

Еще одним большим ударом по общему состоянию команды стала неудачная игра одного из лучших бомбардиров сборной Татьяны Кошелевой.

Если до четвертьфинала Кошелева и Наталия Гончарова набрали 62 и 61 очко соответственно, то у Татьяны в этот день не получалось почти ничего и она ограничилась лишь девятью очками. Показательно, что Ушаков в третьем сете дал ей значительно меньше игрового времени, понимая, что игра у одного из лидеров команды не идет.

Гончаровой пришлось отдуваться за двоих, и она приложили к этому все возможные усилия, набрав 18 очков в матче. Могла и больше, но в третьем сете Ушаков начал уж слишком активно тасовать состав в попытках что-то изменить.

Можно начать критиковать главного тренера за то, что он буквально пытался сломать игру сборной в третьей партии, и это наоборот оказало медвежью услугу. Однако, если бы Ушаков не предпринял вообще ничего, результат бы не изменился — мечтать о камбеке россиянок могли лишь неисправимые оптимисты.

Кто виноват, и что делать

Немного резанули слух слова президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко.

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«Это было неудовлетворительное выступление. Любой чемпионат начинается с плей-офф. А то, что мы обыграли сборную Турции в матче группового турнира, ничего не значит. Президиум детально разберет выступление команды. Он запланирован на вторую половину октября», — цитирует слова главы ВФВ «Р-Спорт».

Детальный разбор выступления — это очень хорошо и правильно. Неудовлетворительная оценка — тоже логично, потому что.

амбиции российского волейбола традиционно очень высоки, и вылет из любого турнира на стадии ¼ финала всегда будет рассматриваться как провал.

Только после провала в федерации никто не упомянул про так называемую «рокировку», которую инициировала сама организация за два дня до старта чемпионата Европы.

Напомним, что свой первый матч на турнире сборная России провела 22 сентября против Украины, который с трудом выиграла на тай-брейке. 20 сентября ВФВ объявила о назначении главным тренером Ушакова вместо опытного Владимира Кузюткина. Таким образом, наставник и его помощник поменялись местами.

Причем, спортивные чиновники заверяли, что ничего в этом страшного нет, и это запланированная рокировка.

Ушаков проработал с начала года помощником главного тренера, набрался опыта и готов вступить в новую должность, а ветеран Кузюткин ему поможет.

До сих пор непонятно, почему надо было делать перестановку перед главным стартом сезона, а не после. До второй половины сентября волейболистки тренировались под руководством Кузюткина, на различных соревнованиях перед играми и во время тайм-аутов они слышали именно его голос. В Баку они слушали другого человека. Да, они его хорошо знают, так как он уже давно присутствует в тренерском штабе, но связь наставника с подопечными очень тонка. Психология выходит на первый план. Насколько комфортно было волейболисткам сборной России выступать на таком ответственном соревновании под руководством нового главного тренера?

Важно, чтобы на Ушакова не посыпался град упреков, так как он сам стал заложников этой не совсем понятной с точки зрения здравого смысла ситуации.

Еще больше вопросов вызывает тот факт, что мужская сборная триумфально выступила на европейском форуме. В обеих командах прошла смена поколений, к уже заслуженным членам сборной присоединились новые игроки, и тренерскому штабу необходимо было наигрывать новые связки и комбинации. И там, и там были дебютанты, однако результат оказался абсолютно разным.

В мужской сборной никто не менял тренера, а Сергею Шляпникову давали спокойно работать, подбирать и наигрывать спортсменов. Что помешало обеспечить стабильность руководства женской сборной, остается большой загадкой.

Болельщики же будут ждать реакции ВФВ, и очень хотелось бы, чтобы никаких резких движений от федерации не последовало, так как это лишь еще больше отдалит женскую сборную от возвращения на вершину мирового волейбола.