Турецкий гамбит. Россию нокаутировали в четвертьфинале

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.

РОССИЯ — ТУРЦИЯ — 0:3 (25:27, 18:25, 20:25).

29 сентября. Баку, Азербайджан. Набранные очки — 63:77 (атака — 42:46, блоки — 7:10, эйсы — 3:10, ошибки соперника — 11:11).

2011 год. Россиянки уверенно прошли групповой этап чемпионата Европы и в статусе одного из главных фаворитов турнира вышли в плей-офф. Однако в четвертьфинале были неожиданно биты Турцией — 0:3. Из нынешней сборной тогда на площадке была лишь Наталия Гончарова. А руководил командой в ту пору Владимир Кузюткин, который вскоре после такого поражения решил уйти в отставку.

Наступать дважды на те же грабли, пусть и после шестилетнего перерыва, не хотелось никому. Да и Турция пока еще не та, что в 2011 году. Хотя нам ли сейчас хвастаться красивой игрой? Тем не менее, встреча в группе показала, что обыгрывать команду Джованни Гуидетти и выходить в полуфинал россиянкам по силам. Более того, невыход в четверку лучших команд Европы при такой сетке справедливо стал бы провалом. Увы, избежать его не удалось.

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СТРАННАЯ ФОРМУЛА

У россиянок был вагон времени, чтобы подготовиться к четвертьфиналу. Последний матч команда провела в понедельник. Можно, конечно, сетовать на то, что именно длинный перерыв оказался фатальным, но это не более чем отговорки. Ровно в таком же положении были еще три команды. Да и не приходится говорить о том, что наш игровой ритм сбила эта пауза. Его, увы, не было ни на Всемирном кубке чемпионов в Японии, ни в Баку. Была надежда, что в плей-офф все перевернется, но чуда не произошло. Наша команда играла неубедительно на протяжении всего сезона и такая обидная и горькая концовка, увы, стала его закономерным итогом.

При этом нынешняя формула чемпионата Европы очень спорная. Не дело это в первом же матче плей-офф играть с командой, которая была в той же группе. Разводить сборные логичнее так, чтобы второй раз за турнир они могли встретиться только в финале. В крайнем случае — в полуфинале. А то получается, что полчемпионата друг с другом играют одни и те же коллективы. На недавнем мужском турнире России пришлось два раза за пять дней играть со Словенией, а теперь в той же ситуации оказались наши девушки, у которых продолжалась «неделя Турции».

Встречаться с той же командой второй раз подряд, помимо всего прочего, сложно психологически. Но вот россияне в Польше после тяжелого матча в группе просто уничтожили словенцев в плей-офф. Однако подопечным Константина Ушакова подхватить эстафету не удалось.

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МЕСТЬ ГУИДЕТТИ

Наставник россиянок Ушаков предпочел в стартовом составе Филиштинской Панкову, а в доигровку в пару к Кошелевой — Фролову. Задумка, увы, не сработала. Первая партия протекала ровно вплоть до самой концовки, в которой небольшое преимущество все время было у Турции. За счет успешных атакующих действий Кошелевой надежда на лучшее сохранялась, но с третьей попытки соперницы все-таки реализовали сетбол.

На вторую партию наша команда вышла том же сочетании и снова ничего хорошего это не принесло. При счете 7:8 Фролову заменила Воронкова, однако после этого турчанки лишь увеличили отрыв. У России творилась абсолютная анархия на приеме, проигрывались практически все переходящие мячи и командное настроение вообще стремилось к нулю. Ушаков пытался взбодрить игру заменами, но партия безнадежно уплывала.

0:2 в четвертьфинале. Трибуны практически в полном составе болеют за соперника (не секрет, что в Азербайджане особые отношения к Турции). Плюс ничего не получается в игре, тогда как подопечные Гуидетти на кураже. Миссия по выходу в полуфинал невыполнима? Как оказалось, для нашей нынешней сборной — да.

Ушаков от безысходности отправил на площадку Филиштинскую, Парубец и Воронкову и сначала все шло неплохо. Очень здорово смотрелась в атаке Парубец. Но в середине партии россиянки проиграли… девять мячей подряд. Действующие чемпионки Европы словно устроили показательную комедию ошибок на приеме, допуская ляпы на любой вкус.

При счете 10:19 Ушаков изо всех сил призывал сборную бороться: «Еще ничего не потеряно. Нужно только сняться. Мы можем и должны выигрывать этот матч». Сняться после этого удалось, побороться тоже, а вот спастись, к сожалению, нет. Гуидетти после двух поражений подряд в финалах чемпионатов Европы от России взял у нашей команды реванш.

Главный тренер сборной России Константин УШАКОВ. CEV

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Руководству ВФВ предстоит серьезно подумать над будущим команды. Женская сборная России начисто провалила 2017 год. Кому вести ее дальше? Ушаков вряд ли кого-то убедил в Баку, однако и предъявлять к нему претензии сложно — он принял команду всего за пару дней до турнира. И кто знает, как бы все сложилось, возглавь он сборную в начале сезона. При этом он наверняка понимал и все риски.

Будем надеяться, что после второго безмедального года подряд будут сделаны правильные выводы, и команда в следующем сезоне вернется в элиту. У любой сборной бывают удачные турниры, но никому не удается избегать и провалов. Главное теперь — сделать своевременные и правильные выводы. После Олимпийских игр в Рио, как показало время, был выбран ошибочный путь.