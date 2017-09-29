Карполь: Проблемы у волейболисток РФ на ЧЕ были в подготовке и управлении командой
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Слабость женской сборной России по волейболу на чемпионате Европы-2017 заключалась в плохой подготовке и отсутствии управления командой, заявил агентству «Р-Спорт» бывший главный тренер национальной сборной, а ныне главный тренер «Уралочки-НТМК» из Свердловской области Николай Карполь.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Россиянки, победительницы двух прошлых чемпионатов Европы, в пятницу в Баку проиграли сборной Турции 0−3 в четвертьфинале европейского первенства-2017.
«Так подготовлены… Слабость наша в подготовке, прежде всего, в управлении командой. Это все, что я пока могу сказать, для более глубокого анализа нужно время», — сказал Карполь по телефону.
За два дня до старта чемпионата Европы в Азербайджане и Грузии Константин Ушаков, который ранее был старшим тренером, сменил Владимира Кузюткина на посту главного тренера женской сборной России. Кузюткин продолжает работу в тренерском штабе команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter