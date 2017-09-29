Карполь: Проблемы у волейболисток РФ на ЧЕ были в подготовке и управлении командой

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Россиянки, победительницы двух прошлых чемпионатов Европы, в пятницу в Баку проиграли сборной Турции 0−3 в четвертьфинале европейского первенства-2017.

«Так подготовлены… Слабость наша в подготовке, прежде всего, в управлении командой. Это все, что я пока могу сказать, для более глубокого анализа нужно время», — сказал Карполь по телефону.

За два дня до старта чемпионата Европы в Азербайджане и Грузии Константин Ушаков, который ранее был старшим тренером, сменил Владимира Кузюткина на посту главного тренера женской сборной России. Кузюткин продолжает работу в тренерском штабе команды.