Волейболистки сборной России уступили команде Турции в четвертьфинале чемпионата Европы
БАКУ, 29 сен —
Р-Спорт. Волейболистки сборной России не смогли защитить титул чемпионок Европы, уступив в Баку команде Турции в четвертьфинальном матче турнира 2017 года.
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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась поражением россиянок, чемпионок Европы 2015 года, в трех сетах — 25:27, 18:25, 20:25.
На чемпионате Европы 2015 года, который проходил в Нидерландах и Бельгии, россиянки обыграли в финале сборную Нидерландов.
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