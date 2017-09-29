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29 сентября 2017, 21:24 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной России уступили команде Турции в четвертьфинале чемпионата Европы

БАКУ, 29 сен — Р-Спорт. Волейболистки сборной России не смогли защитить титул чемпионок Европы, уступив в Баку команде Турции в четвертьфинальном матче турнира 2017 года.

Волейболистки сборной России не смогли защитить титул чемпионок Европы уступив в Баку команде Турции в четвертьфинальном матче турнира 2017 года. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась поражением россиянок, чемпионок Европы 2015 года, в трех сетах — 25:27, 18:25, 20:25.

На чемпионате Европы 2015 года, который проходил в Нидерландах и Бельгии, россиянки обыграли в финале сборную Нидерландов.
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