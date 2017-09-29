Волейболистки сборной России уступили команде Турции в четвертьфинале чемпионата Европы

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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась поражением россиянок, чемпионок Европы 2015 года, в трех сетах — 25:27, 18:25, 20:25.

На чемпионате Европы 2015 года, который проходил в Нидерландах и Бельгии, россиянки обыграли в финале сборную Нидерландов.