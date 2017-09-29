Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/31167154/
29 сентября 2017, 12:03 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Удачное выступление в Баку позволило белорусским волейболисткам без отбора выйти на ЧЕ-2019

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки благодаря успешному выступлению и выходу в четвертьфинал на чемпионате Европы квалифицировались без отбора на следующий континентальный форум 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ¼ финала команда под руководством Петра Хилько уступила в Баку серебряному призеру Олимпиады в Рио сборной Сербии — 0:3. Ранее в плей-офф белоруски в драматичной борьбе одолели соперниц из Чехии — 3:2. На предварительной стадии турнира в группе В, матчи которой проходили в Тбилиси, национальная сборная потерпела одно поражение от Италии — 1:3 («Скуадра Адзурра» также уже завершила борьбу за награды чемпионата, уступив Нидерландам в ¼ финала со счетом 0:3) и одержала две победы: над Хорватией (3:2) и Грузией (3:0).

Сборная Беларуси вышла в восьмерку сильнейших турнира и получила право без участия в квалификации сыграть на следующем, уже девятом для нее, финальном турнире. Добиться такого результат позволило решение Европейской конфедерации волейбола в начале сентября расширить число участников решающей стадии до 24 команд. В чемпионате 2019 года без отбора сыграют четыре команды-организаторы: Турция, Польша, Венгрия, Чехия, а также восемь лучших по итогам текущего турнира. Окончательно итоговое место белорусок в восьмерке сильнейших на ЧЕ-2017 будет известно по окончании встреч Россия — Турция и Азербайджан — Германия. В случае победы команды Владимира Кузюткина и Константина Ушакова, а также азербайджанских волейболисток, сборная Беларуси сможет занять шестое место на континентальном форуме, опередив Турцию и Германию, что позволит превзойти прежние достижения белорусок 1993 и 1995 годов.

Чемпионат Европы в Азербайджане и Грузии продлится до 1 октября. Решающие матчи проходят на площадке Национального гимнастического центра в Баку.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости

Следователи установили личность женщины, найденной мертвой у вокзала

Свадьба Баскова и Лопыревой не состоится из-за смерти

Французские эксперты обнаружили эскиз обнаженной Моны Лизы

Маленькая девочка похитила попкорн у принца Гарри