Белорусские волейболистки проиграли сербкам и не вышли в полуфинал ЧЕ

Сегодняшний четвертьфинальный поединок с серебряными призерами Олимпиады-2016 у белорусок не получился — соперницы были явно сильнее и одержали викторию с сухим счетом 3:0 (25:19, 25:12, 25:14). В полуфинале сербские волейболистки сыграют с победителем завтрашнего четвертьфинала Россия — Турция.

Сборная Беларуси пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы впервые с 1995 года. На прошлом континентальном форуме в 2015 году команда заняла 9-е место.

Первыми полуфиналистками ЧЕ-2017 стали волейболистки Нидерландов, которые сегодня разгромили команду Италии — 3:0 (25:17, 25:20, 25:13). Их соперником в поединке за выход в финал будет победитель встречи Германия — Азербайджан, которая состоится 29 сентября.

Полуфиналы пройдут 30 сентября, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся в столице Азербайджана 1 октября.