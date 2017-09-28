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https://sport.mail.ru/news/volleyball/31152637/
28 сентября 2017, 12:08 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки сыграют на ЧЕ с серебряными призерами Олимпиады

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки сыграют сегодня на чемпионате Европы в Баку с серебряными призерами Олимпиады командой Сербии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на площадке Национальной гимнастической арены в столице Азербайджана начнется в 19.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию игры.

Команда с Балкан является одним из фаворитов волейбольного еврофорума. В 2015 году сербки заняли третье место на чемпионате, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх уступили лишь в финале Китаю. На текущем турнире соперницы белорусок одержали три победы в группе «смерти» над Нидерландами (3:0), Чехией (3:0) и Бельгией (3:1).

Тренерскому штабу белорусок перед встречей с таким грозным оппонентом необходимо решить главную проблему — наладить четкую игру в приеме мяча и нападении. Каково будет трио нападающих (два доигровщика и диагональный игрок) в стартовом составе — наиболее интересный вопрос. Необходимо заставить грозную атаку сербок действовать на высоких мячах, исключить быстрые передачи соперниц на края сетки. Ведь одна из главных причин неудачи белорусок в двух первых сетах в матче с Чехией — быстрая передача оппонентов, за которой блокирующие не успевали перемещаться на края сетки.

Сборная Беларуси пробилась в четвертьфинал чемпионата впервые с 1995 года. На предыдущем континентальном форуме в 2015 году наша сборная заняла девятое место.

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