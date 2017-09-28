Волейболисты «Енисея» одержали первую победу в Суперлиге

Волейболисты «Енисея» выиграли у «Ярославича» в первом домашнем матче нового розыгрыша Суперлиги. Игра прошла 27 сентября на площадке Дома спорта им. Дворкина в Красноярске.

Первая партия прошла под диктовку красноярцев, несмотря на активное сопротивление гостей. Создав небольшой отрыв после первого технического тайм-аута, в дальнейшем «Енисей» наращивал свое преимущество и в итоге победил — 25:20.

Во втором сете практически до самого конца сохранялись равенство и интрига, но «Енисей» не давал сопернику выходить вперед. При счете 19:19 красноярские волейболисты сделали рывок и довели дело до победы — 25:21.

В третьей партии «Енисей» за счет успешных действий и ошибок соперника смог оторваться в счете на восемь очков (17:9), однако гости не сдались и сократили разницу до «-3». Впрочем, красноярцы собрались, выиграли партию (25:19) и матч — 3:0.

В составе «Енисея» в рамках Суперлиги дебютировал звездный диагональный из Франции Антонен Рузье. Волейболист пропустил выездные матчи своей команды из-за травмы руки.

Главный тренер красноярцев Юрий Чередник признался, что его полностью устроила игра.

«Доволен сегодняшней игрой, сегодняшним результатом. Мы смогли победить в трех партиях и набрать три важных очка. Сегодня практически все получалось, каких-то особых нареканий у меня нет, все идет по плану. Что касается Антонена Рузье, он провел первый матч достаточно успешно, думаю, что в дальнейших играх он проявит себя в полной мере», — сказал Чередник.

Для «Енисея» победа над ярославской командой стала первой в новом розыгрыше Суперлиги. До этого красноярцы уступили в трех играх кряду.

Следующий матч «Енисея» пройдет 30 сентября в Красноярске против новокуйбышевской «Новы». Затем подопечным Чередника предстоит сыграть два матча на выезде. На домашний паркет красноярцы вернутся 26 октября, когда примут казанский «Зенит».