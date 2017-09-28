Волейболисты «Енисея» одержали первую победу в Суперлиге
Красноярцы на своей площадке переиграли «Ярославич».
Волейболисты «Енисея» выиграли у «Ярославича» в первом домашнем матче нового розыгрыша Суперлиги. Игра прошла 27 сентября на площадке Дома спорта им. Дворкина в Красноярске.
Первая партия прошла под диктовку красноярцев, несмотря на активное сопротивление гостей. Создав небольшой отрыв после первого технического
Во втором сете практически до самого конца сохранялись равенство и интрига, но «Енисей» не давал сопернику выходить вперед. При счете 19:19 красноярские волейболисты сделали рывок и довели дело до победы — 25:21.
В третьей партии «Енисей» за счет успешных действий и ошибок соперника смог оторваться в счете на восемь очков (17:9), однако гости не сдались и сократили разницу до «-3». Впрочем, красноярцы собрались, выиграли партию (25:19) и матч — 3:0.
В составе «Енисея» в рамках Суперлиги дебютировал звездный диагональный из Франции Антонен Рузье. Волейболист пропустил выездные матчи своей команды
Главный тренер красноярцев Юрий Чередник признался, что его полностью устроила игра.
«Доволен сегодняшней игрой, сегодняшним результатом. Мы смогли победить в трех партиях и набрать три важных очка. Сегодня практически все получалось,
Для «Енисея» победа над ярославской командой стала первой в новом розыгрыше Суперлиги. До этого красноярцы уступили в трех играх кряду.
Следующий матч «Енисея» пройдет 30 сентября в Красноярске против новокуйбышевской «Новы». Затем подопечным Чередника предстоит сыграть два матча на выезде. На домашний паркет красноярцы вернутся 26 октября, когда примут казанский «Зенит».
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