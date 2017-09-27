Алекно обыграл Тетюхина в класико
Казанский «Зенит» нанес «Белогорью» первое поражение в сезоне и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата России.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
Очки: 75:60
27 сентября. Казань. ДС «Санкт-Петербург».
При подъезде к волейбольному дворцу «Санкт-Петербург» в Казани — огромная пробка. В последнее время такая картина здесь бывала не часто — 99 процентов всех домашних матчей казанцев не несут в себе никакой интриги, но в среду здесь было нечто особенное! «Зенит» — «Белогорье» — это «эль-класико» российского волейбола. Оба соперника подошли к поединку, имея в своем активе по три победы в трех стартовых матчах.
ПЛАН БЕЛГОРОДА
Гранкин, Мусэрский и Обмочаев против Алекно! Что может быть более интригующе? Хотя может — Сергей Тетюхин! Великий доигровщик проводит уже, наверное, свой десятый «последний» сезон и выглядит на разминке сосредоточеннее остальных. Никому из казанских зрителей и в голову не приходило свистнуть в адрес ветерана — только аплодисменты и признание заслуг. Живая легенда дарит нам еще один сезон, и мы все должны быть ему благодарны. Тетюхин и набрал первое очко в матче, взмыв выше двойного блока.
— Романыч, поле? — жестом обратился капитан «Белогорья» к тренеру «Зенита». Алекно утвердительно кивнул.
С каким еще игроком в России суровый тренер будет вести себя подобным образом?
Гости явно выбрали жертвой в защите казанцев Максима Пантелеймоненко, но доигровщик прекрасно держал прием и позволил Бутько пасовать с доведенных мячей. Когда Леон и Михайлов атакуют на удобной высоте, то шансов нет даже у Мусэрского. Связующий «Зенита» поймал такой кураж, что стал заигрывать и Вольвича и даже скидывать в неоднозначных ситуациях, но все «в кассу»! Такой «Зенит» не удержать никому. Гости цеплялись в первом сете за счет благодаря отчаянной игре Бакуна, но общий класс сказался — 25:19.
ЛЕОНУ ИНТЕРЕСНО
— Леону немного не интересно, — прокомментировал Алекно не столь яркую, как обычно, игру кубинца в матче против «Ярославича» после прошлого матча. — С Белгородом ему будет интересно, и вы увидите настоящего Леона!
После того, как Мусэрский блоком один в один зачехлил эффектный пайп летающего бомбардира, то Леону стало интересно! Во втором сете зрители
Подняться после такого удара сродни подвигу, но гости отдали все, что есть. При счете 6:6 Алекно после просмотра видеоповтора спорил с судьей так, словно жизнь поставлена на карту. В итоге так до конца и не понятно, зацепил ли мяч линию? Арбитры приняли сторону гостей, но это был последний момент в игре, когда тренер хозяев повысил голос. После этого на подачу вышел Вильфредо Леон, который серией из пяти подач просто приговорил «Белогорье». Замены гостей дали команде легкий импульс, гости ушли с 21:13 в 21:17, но как только возникло легкое подобие интриги, Леон дважды вонзил мяч в пол!
Страшно сказать, но это 56-я победа «Зенита» в чемпионате России подряд! Кто бросит перчатку?
УБРАТЬ ЛИШНИЕ ЭМОЦИИ
— Сегодня у нас был хороший настрой, — отметил диагональный «Зенита» Максим Михайлов. — Была очень энергичная игра. Каждый игрок отдал свой максимум. В эти моменты «Зенит» — настоящий «Зенит».
— Говорят, что после Евро подсели физически?
— Я бы не сказал. Больше эмоционально. Сильно выложились там. Спасибо тренерам, за то, что подводят нас к играм в хорошей форме.
— Если в матче с «Локомотивом» качество игры меня не утроило, то сегодня я доволен, — заметил главный тренер «Зенита» Владимир Алекно. — Важная победа, и сегодня был волейбол. Такая победа доставляет удовольствие. Движемся в правильном направлении. Игра Пантелеймоненко? Я хочу помочь ему убрать
— После чемпионата Европы Михайлов показывает фантастический уровень и в атаке и в защите. С чем это связано?
— Это Максим Михайлов. Я ответил на вопрос?
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
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