Алекно обыграл Тетюхина в класико

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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

ЗЕНИТ-КАЗАНЬ — БЕЛОГОРЬЕ — 3:0 (25:19, 25:23, 2:18).

Очки: 75:60

27 сентября. Казань. ДС «Санкт-Петербург».

При подъезде к волейбольному дворцу «Санкт-Петербург» в Казани — огромная пробка. В последнее время такая картина здесь бывала не часто — 99 процентов всех домашних матчей казанцев не несут в себе никакой интриги, но в среду здесь было нечто особенное! «Зенит» — «Белогорье» — это «эль-класико» российского волейбола. Оба соперника подошли к поединку, имея в своем активе по три победы в трех стартовых матчах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">?Превью к главному противостоянию в отечественном?? волейболе последних лет <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5?src=hash">#ЗенитБелогорье</a> смотрите здесь➡️ <a href="https://t.co/w5hq8VvsvF">https://t.co/w5hq8VvsvF</a> <a href="https://t.co/uIZ9ZEH6za">pic.twitter.com/uIZ9ZEH6za</a></p>— «Зенит-Казань» (@volleyzenit) <a href="https://twitter.com/volleyzenit/status/912957511162056704">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЛАН БЕЛГОРОДА

Гранкин, Мусэрский и Обмочаев против Алекно! Что может быть более интригующе? Хотя может — Сергей Тетюхин! Великий доигровщик проводит уже, наверное, свой десятый «последний» сезон и выглядит на разминке сосредоточеннее остальных. Никому из казанских зрителей и в голову не приходило свистнуть в адрес ветерана — только аплодисменты и признание заслуг. Живая легенда дарит нам еще один сезон, и мы все должны быть ему благодарны. Тетюхин и набрал первое очко в матче, взмыв выше двойного блока.

— Романыч, поле? — жестом обратился капитан «Белогорья» к тренеру «Зенита». Алекно утвердительно кивнул.

С каким еще игроком в России суровый тренер будет вести себя подобным образом?

Гости явно выбрали жертвой в защите казанцев Максима Пантелеймоненко, но доигровщик прекрасно держал прием и позволил Бутько пасовать с доведенных мячей. Когда Леон и Михайлов атакуют на удобной высоте, то шансов нет даже у Мусэрского. Связующий «Зенита» поймал такой кураж, что стал заигрывать и Вольвича и даже скидывать в неоднозначных ситуациях, но все «в кассу»! Такой «Зенит» не удержать никому. Гости цеплялись в первом сете за счет благодаря отчаянной игре Бакуна, но общий класс сказался — 25:19.

ЛЕОНУ ИНТЕРЕСНО

— Леону немного не интересно, — прокомментировал Алекно не столь яркую, как обычно, игру кубинца в матче против «Ярославича» после прошлого матча. — С Белгородом ему будет интересно, и вы увидите настоящего Леона!

После того, как Мусэрский блоком один в один зачехлил эффектный пайп летающего бомбардира, то Леону стало интересно! Во втором сете зрители наконец-то увидели то, чего хотели — команда Алекно стала выворачиваться наизнанку. Тетюхин и компания заставили фаворита выжать из себя все до последнего! Смотреть за этим было одно удовольствие. Вдохновенно заиграл Ерещенко, Гранкин нашел свою передачу, но в самый критичный момент икс-фактором «Зенита» стал Пантелемоненко. Два эйса на заказ превратили 21:22 в 23:22, а Леон уже добил гостей — 25:23.

Подняться после такого удара сродни подвигу, но гости отдали все, что есть. При счете 6:6 Алекно после просмотра видеоповтора спорил с судьей так, словно жизнь поставлена на карту. В итоге так до конца и не понятно, зацепил ли мяч линию? Арбитры приняли сторону гостей, но это был последний момент в игре, когда тренер хозяев повысил голос. После этого на подачу вышел Вильфредо Леон, который серией из пяти подач просто приговорил «Белогорье». Замены гостей дали команде легкий импульс, гости ушли с 21:13 в 21:17, но как только возникло легкое подобие интриги, Леон дважды вонзил мяч в пол!

Страшно сказать, но это 56-я победа «Зенита» в чемпионате России подряд! Кто бросит перчатку?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Последний розыгрыш матча <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5?src=hash">#ЗенитБелогорье</a><br><br>Смотрим и наслаждаемся?<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C?src=hash">#ЗенитКазань</a> <a href="https://t.co/jOBfp6mwh8">pic.twitter.com/jOBfp6mwh8</a></p>— «Зенит-Казань» (@volleyzenit) <a href="https://twitter.com/volleyzenit/status/913101403282972674">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

УБРАТЬ ЛИШНИЕ ЭМОЦИИ

— Сегодня у нас был хороший настрой, — отметил диагональный «Зенита» Максим Михайлов. — Была очень энергичная игра. Каждый игрок отдал свой максимум. В эти моменты «Зенит» — настоящий «Зенит».

— Говорят, что после Евро подсели физически?

— Я бы не сказал. Больше эмоционально. Сильно выложились там. Спасибо тренерам, за то, что подводят нас к играм в хорошей форме.

— Если в матче с «Локомотивом» качество игры меня не утроило, то сегодня я доволен, — заметил главный тренер «Зенита» Владимир Алекно. — Важная победа, и сегодня был волейбол. Такая победа доставляет удовольствие. Движемся в правильном направлении. Игра Пантелеймоненко? Я хочу помочь ему убрать какие-то лишние эмоции. Парень играет и реально помогает. У «Белогорья» есть люди, которые умеют играть. Это начало чемпионата и они свое еще доберут.

— После чемпионата Европы Михайлов показывает фантастический уровень и в атаке и в защите. С чем это связано?

— Это Максим Михайлов. Я ответил на вопрос?

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.