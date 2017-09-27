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27 сентября 2017, 21:41 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты московского «Динамо» победили «Локомотив» в матче чемпионата России

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Московское «Динамо» переиграло новосибирский «Локомотив» в матче четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Московское Динамо переиграло новосибирский Локомотив в матче четвертого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Москве в среду, закончилась со счетом 3−1 (25:23, 17:25, 25:23, 35:33) в пользу хозяев.

В другом матче дня новокуйбышевская «Нова» на своей площадке уступила уфимскому «Уралу» — 1−3 (25:17, 24:26, 17:25, 23:25).
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