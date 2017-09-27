Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Белогорье» в матче чемпионата России
КАЗАНЬ, 27 сен —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу над «Белогорьем» из Белгорода в матче чемпионата России.
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«Зенит» в Казани победил со счетом 3−0 (25:19, 25:23, 25:18). Казанцы выиграли четвертый матч из четырех в чемпионате и единолично возглавили турнирную таблицу. «Белогорье» потерпело первое поражение. Кроме того, «Зенит» одержал 56-ю победу подряд в чемпионатах России, команда не проигрывает в суперлиге с ноября 2015 года.
В первой партии на игре «Белогорья» сказывались ошибки на приеме,
После атаки Максима Михайлова казанцы повели 14:12 во втором сете, но в концовке «Белогорье» смогло выравнять игру и даже повести — 22:20. Но затем два эйса подряд сделал Пантелеймоненко, а в концовке гостям не оставил шансов Вильфредо Леон — 25:23.
Михайлов сделал эйс в третьей партии, и счет стал 9:7, затем переходящий мяч у сетки забил Пантелеймоненко — 11:10, а после точного удара Михайлова преимущество казанцев выросло до четырех очков — 14:10. В конце сета «Зенит» за счет подачи увеличил отрыв до 7 очков — 21:14.
«Зенит» следующий матч проведет против «Факела» из Нового Уренгоя в Казани, а «Белогорье» примет московское «Динамо». Игры пройдут 30 сентября.
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