ВК «Газпром-Югра» продлил серию поражений «Динамо-ЛО» в суперлиге до четырех игр
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. Волейболисты сургутского «Газпрома-Югры» обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в домашнем матче четвертого тура чемпионата России.
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Игра, прошедшая в среду в Сургуте, закончилась со счетом 3−2 (25:19, 17:25, 25:13, 22:25, 15:11) в пользу хозяев площадки.
«Динамо-ЛО» проиграло все четыре матча на старте суперлиги.
В другом матче тура «Югра-Самотлор» на своей площадке в Нижневартовске в пяти партиях победила кемеровский «Кузбасс» — 3−2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8).
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