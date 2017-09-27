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27 сентября 2017, 19:47 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВК «Газпром-Югра» продлил серию поражений «Динамо-ЛО» в суперлиге до четырех игр

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Волейболисты сургутского «Газпрома-Югры» обыграли «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в домашнем матче четвертого тура чемпионата России.

Волейболисты сургутского <span class=error>Газпрома</span>-<span class=error>Югры</span> обыграли Динамо-ЛО из Ленинградской области в домашнем матче четвертого тура чемпионата России. Увеличить
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Игра, прошедшая в среду в Сургуте, закончилась со счетом 3−2 (25:19, 17:25, 25:13, 22:25, 15:11) в пользу хозяев площадки.

«Динамо-ЛО» проиграло все четыре матча на старте суперлиги.

В другом матче тура «Югра-Самотлор» на своей площадке в Нижневартовске в пяти партиях победила кемеровский «Кузбасс» — 3−2 (17:25, 20:25, 25:19, 25:23, 15:8).
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