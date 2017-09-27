Турчанки сыграют против сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу
ТАСС, 27 сентября. Сборная Турции одержала победу над командой Польши в матче раунда
плей-офф женского чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Грузии и Азербайджане.
Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу турчанок.
В четвертьфинале сборная Турции встретится с командой России, которая заняла первое место в своей группе и напрямую вышла в данную стадию. Встреча пройдет 29 сентября.
Чемпионат Европы завершится 1 октября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter