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https://sport.mail.ru/news/volleyball/31147571/
27 сентября 2017, 19:55 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Турчанки сыграют против сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 27 сентября. Сборная Турции одержала победу над командой Польши в матче раунда плей-офф женского чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Грузии и Азербайджане.

Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу турчанок.

В четвертьфинале сборная Турции встретится с командой России, которая заняла первое место в своей группе и напрямую вышла в данную стадию. Встреча пройдет 29 сентября.

Чемпионат Европы завершится 1 октября.
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