Турчанки сыграют против сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу

Встреча завершилась со счетом 3−1 в пользу турчанок.

В четвертьфинале сборная Турции встретится с командой России, которая заняла первое место в своей группе и напрямую вышла в данную стадию. Встреча пройдет 29 сентября.

Чемпионат Европы завершится 1 октября.