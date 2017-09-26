Белорусские волейболистки обыграли Чехию и вышли в восьмерку сильнейших на ЧЕ
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки обыграли Чехию со счетом 3:2 (18:25, 23:25, 27:25, 25:22, 17:15) и вышли в восьмерку сильнейших на чемпионате Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На предварительной стадии турнира подопечные главного тренера Петра Хилько были сильнее Хорватии (3:2), Грузии (3:0) и уступили лишь Италии (1:3). В ¼ финала сборная Беларуси, в восьмой раз принимающая участие в чемпионате Европы, сыграет с командой Сербии.
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