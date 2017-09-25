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25 сентября 2017, 19:31 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки сборной России вышли в ¼ финала ЧЕ

БАКУ, 25 сен — Р-Спорт. Волейболистки сборной России обыграли команду Болгарии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы в Азербайджане и Грузии.

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Встреча группы С, прошедшая в понедельник в Баку, завершилась со счетом 3−2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:13) в пользу российской сборной.

Россиянки стали первыми в группе и напрямую прошли в четвертьфинал Евро. Сборная Болгарии со второго места вышла в 1/8 финала, где сыграет с командой, ставшей третьей в группе А.
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