Волейболистки сборной России вышли в ¼ финала ЧЕ

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Встреча группы С, прошедшая в понедельник в Баку, завершилась со счетом 3−2 (21:25, 25:20, 23:25, 25:21, 15:13) в пользу российской сборной.

Россиянки стали первыми в группе и напрямую прошли в четвертьфинал Евро. Сборная Болгарии со второго места вышла в 1/8 финала, где сыграет с командой, ставшей третьей в группе А.