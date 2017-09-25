Белорусские волейболистки сыграют с Чехией в плей-офф чемпионата Европы
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки сыграют с Чехией в
плей-офф чемпионата Европы, который проходит в Азербайджане и Грузии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На групповой стадии подопечные главного тренера Петра Хилько сыграли в Тбилиси и одержали две победы: Хорватия (3:2), Грузия (3:0) и потерпели одно поражение от Италии (1:3). Белорусская команда заняла второе место в группе В и сыграют со сборной, занявшей третье место в квартете D — Чехией. Матч пройдет 26 сентября в Баку, куда переедет белорусская команда, на Национальной гимнастической арене.
После трех матчей сразу две белоруски входят в топ-10 чемпионата по эффективности игры на блоке. Анжелика Борисевич, восстановившаяся после серьезной болезни и вернувшаяся в национальную команду, занимает четвертое место — 10 очков. Анна
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