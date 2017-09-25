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https://sport.mail.ru/news/volleyball/31113654/
25 сентября 2017, 11:07 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки сыграют с Чехией в плей-офф чемпионата Европы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки сыграют с Чехией в плей-офф чемпионата Европы, который проходит в Азербайджане и Грузии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На групповой стадии подопечные главного тренера Петра Хилько сыграли в Тбилиси и одержали две победы: Хорватия (3:2), Грузия (3:0) и потерпели одно поражение от Италии (1:3). Белорусская команда заняла второе место в группе В и сыграют со сборной, занявшей третье место в квартете D — Чехией. Матч пройдет 26 сентября в Баку, куда переедет белорусская команда, на Национальной гимнастической арене.

После трех матчей сразу две белоруски входят в топ-10 чемпионата по эффективности игры на блоке. Анжелика Борисевич, восстановившаяся после серьезной болезни и вернувшаяся в национальную команду, занимает четвертое место — 10 очков. Анна Калиновская-Гюнгер в этом рейтинге расположилась на девятой позиции — 9 баллов на блоке.

В плей-офф чемпионата Европы также сыграют Нидерланды и Хорватия. Италия заняла первое место в группе В, а Сербия — в квартете D. Эти волейбольные дружины, согласно регламенту соревнований, вышли в ¼ финала. Сегодня на турнире будут сыграны еще три матча. В группе А встретятся Азербайджан и Германия, в группе С сыграют Россия — Болгария, Турция — Украина. После чего определятся все участники нокаут-раунда турнира.

Матчи плей-офф состоятся 26 и 27 сентября, четвертьфинальные поединки буду сыграны 28 и 29 сентября. Женская сборная Беларуси на втором чемпионате подряд вышла в решающую стадию. В 2015 году в Роттердаме команда заняла девятое место.

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