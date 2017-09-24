Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Грузии в групповом этапе ЧЕ

Волейболистки под руководством Петра Хилько являлись фаворитами прошедшей встречи. Белоруски превосходили соперниц в нападении и на подаче мяча. Встреча в столице Грузии длилась чуть больше часа и позволила нашей команде выйти в плей-офф континентального чемпионата. Соперницами наших спортсменок в нокаут-раунде станут волейболистки из группы D, где выступает Сербия, Бельгия, Нидерланды и Чехия.

Матчи плей-офф состоятся в Баку в Национальной гимнастической арене. Команды, которые займут в группах вторые и третьи места, в начальном раунде плей-офф сыграют друг с другом в перекрестных матчах. Победителей этой стадии в ¼ финала будут ждать триумфаторы квартетов.

Турнирное положение в группе В: Италия — 6 очков (2 игры), Беларусь — 5 (3), Хорватия — 4 (2), Грузия — 0 (3).