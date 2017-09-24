Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Грузии в групповом этапе ЧЕ
Женская сборная Беларуси по волейболу победила команду Грузии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы — 3:0 (25:8, 25:11, 25:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Волейболистки под руководством Петра Хилько являлись фаворитами прошедшей встречи. Белоруски превосходили соперниц в нападении и на подаче мяча. Встреча в столице Грузии длилась чуть больше часа и позволила нашей команде выйти в
Матчи
Турнирное положение в группе В: Италия — 6 очков (2 игры), Беларусь — 5 (3), Хорватия — 4 (2), Грузия — 0 (3).
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