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https://sport.mail.ru/news/volleyball/31109400/
24 сентября 2017, 19:51 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Грузии в групповом этапе ЧЕ

Женская сборная Беларуси по волейболу победила команду Грузии в третьем матче группового этапа чемпионата Европы — 3:0 (25:8, 25:11, 25:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Волейболистки под руководством Петра Хилько являлись фаворитами прошедшей встречи. Белоруски превосходили соперниц в нападении и на подаче мяча. Встреча в столице Грузии длилась чуть больше часа и позволила нашей команде выйти в плей-офф континентального чемпионата. Соперницами наших спортсменок в нокаут-раунде станут волейболистки из группы D, где выступает Сербия, Бельгия, Нидерланды и Чехия.

Матчи плей-офф состоятся в Баку в Национальной гимнастической арене. Команды, которые займут в группах вторые и третьи места, в начальном раунде плей-офф сыграют друг с другом в перекрестных матчах. Победителей этой стадии в ¼ финала будут ждать триумфаторы квартетов.

Турнирное положение в группе В: Италия — 6 очков (2 игры), Беларусь — 5 (3), Хорватия — 4 (2), Грузия — 0 (3).

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