Казахстанские волейболистки вышли на чемпионат мира-2018

В Алматы завершился Финал отборочного турнира к чемпионату мира-2018 по волейболу среди женских команд в группе «А». В заключительный игровой день сборная Казахстана разгромила Фиджи, а Китай уверенно обыграл Китайский Тайпей. Таким образом, Казахстан и Китай по итогам турнира получили путевки на чемпионат мира 2018 года.



В первом матче дня сборная Китай уверенно разобралась с Китайским Тайпеем, который в случае победы над Китаем, сохранял мизерные шансы на попадание в Японию. Но команда из Поднебесной не оставила соперницам ни единого шанса — 3:0 (18:25, 14:25, 10:25).



Во второй игре сборная Казахстана разгромила аутсайдера группы команду Фиджи — 3:0..



По итогам отборочного турнира в Алматы сборная Китая одержала четыре победы в четырех матчах и, набрав 12 очков заняла, 1-е место. Вторая путевка досталась сборной Казахстана, в активе которой 9 очков. Далее расположились Китайский Тайпей (6 очков), Австралия (3 очка) и Фиджи (0 очков).



Еще две путевки на мировое первенство в Японии завоевали команды Таиланда и Южной Кореи, ставшие лучшими в группе «Б».



Отметим, что сборная Казахстана добилась уникального достижения в четвертый раз подряд отобравшись на чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Ранее казахстанские волейболистки выступали на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов..



Все матчи Финала отборочного турнира к чемпионату мира-2018 показал телеканал «Qazsport», который является Генеральным Телевещателем турнира.



Финал отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Группа «А». Алматы, Казахстан. 24 сентября. Дворец спорта имени Балуана Шолака.

Китайский Тайпей — Китай 0:3 (18:25, 14:25, 10:25)

Фиджи — Казахстан 0:3 (8:25, 19:25, 14:25)



Положение команд:

1. Китай — 12 очков

2. Казахстан — 9 очков

3. Китайский Тайпей — 6 очков

4. Австралия — 3 очка

5. Фиджи — 0 очков.



Группа «Б». Накхонпатом, Таиланд.

Вьетнам — Иран 3:1 (24:26, 25:22, 25:17, 25:19)

Таиланд — Южная Корея 0:3 (22:25, 16:25, 21:25)



Положение команд:

1. Южная Корея — 12 очков

2. Таиланд — 9 очков

3. КНДР — 6 очков

4. Вьетнам — 3 очка

5. Иран — 0 очков.