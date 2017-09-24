Казахстанские волейболистки вышли на чемпионат мира-2018
24 сентября женская сборная Казахстана по волейболу разгромила Фиджи и в четвертый раз подряд вышла в финальную часть чемпионата мира-2018 года в Японии.
В Алматы завершился Финал отборочного турнира к чемпионату мира-2018 по волейболу среди женских команд в группе «А». В заключительный игровой день сборная Казахстана разгромила Фиджи, а Китай уверенно обыграл Китайский Тайпей. Таким образом, Казахстан и Китай по итогам турнира получили путевки на чемпионат мира 2018 года.
В первом матче дня сборная Китай уверенно разобралась с Китайским Тайпеем, который в случае победы над Китаем, сохранял мизерные шансы на попадание в Японию. Но команда из Поднебесной не оставила соперницам ни единого шанса — 3:0 (18:25, 14:25, 10:25).
Во второй игре сборная Казахстана разгромила аутсайдера группы команду Фиджи — 3:0..
По итогам отборочного турнира в Алматы сборная Китая одержала четыре победы в четырех матчах и, набрав 12 очков заняла, 1-е место. Вторая путевка досталась сборной Казахстана, в активе которой 9 очков. Далее расположились Китайский Тайпей (6 очков), Австралия (3 очка) и Фиджи (0 очков).
Еще две путевки на мировое первенство в Японии завоевали команды Таиланда и Южной Кореи, ставшие лучшими в группе «Б».
Отметим, что сборная Казахстана добилась уникального достижения в четвертый раз подряд отобравшись на чемпионат мира по волейболу среди женских команд. Ранее казахстанские волейболистки выступали на чемпионатах мира 2006, 2010 и 2014 годов..
Все матчи Финала отборочного турнира к чемпионату мира-2018 показал телеканал «Qazsport», который является Генеральным Телевещателем турнира.
Финал отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Группа «А». Алматы, Казахстан. 24 сентября. Дворец спорта имени Балуана Шолака.
Китайский Тайпей — Китай 0:3 (18:25, 14:25, 10:25)
Фиджи — Казахстан 0:3 (8:25, 19:25, 14:25)
Положение команд:
1. Китай — 12 очков
2. Казахстан — 9 очков
3. Китайский Тайпей — 6 очков
4. Австралия — 3 очка
5. Фиджи — 0 очков.
Группа «Б». Накхонпатом, Таиланд.
Вьетнам — Иран 3:1 (24:26, 25:22, 25:17, 25:19)
Таиланд — Южная Корея 0:3 (22:25, 16:25, 21:25)
Положение команд:
1. Южная Корея — 12 очков
2. Таиланд — 9 очков
3. КНДР — 6 очков
4. Вьетнам — 3 очка
5. Иран — 0 очков.
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