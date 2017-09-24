Тренера турчанок довели до истерики. Россия снова победила

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Группа С.

РОССИЯ — ТУРЦИЯ — 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20).

23 сентября. Баку, Азербайджан. Набранные очки — 95:91 (атака — 54:61, блоки — 15:12, эйсы — 5:7, ошибки соперника — 21:11).

Женский волейбол в Турции на подъеме. Постепенное возвращение этой национальной сборной в мировую элиту — закономерное развитие событий. Именно в Турции сейчас сильнейший национальный чемпионат. Команды, участвующие в нем, стабильно выигрывают еврокубки и побеждают на клубных чемпионатах мира, количество звезд — зашкаливает, а финансовые условия — очень заманчивые. В таком котле постоянно варятся местные волейболистки и, учась у лучших, конечно же, прогрессируют.

Национальная федерация, озабоченная тем, чтобы вслед за клубным доминированием пришел успех на уровне сборной, пригласила в команду известного Джованни Гуидетти. Своей работой со стамбульским «Вакыфбанком» он наглядно показал турецкому волейбольному руководству умение добиваться результата. В прошедшем сезоне, например, выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Да и со сборными итальянец работал прекрасно.

Причем на Россию за последние годы у Гуидетти вырос огромный зуб. В 2013 году он довел до финала чемпионата Европы Германию, но там она была бита командой Юрия Маричева. Спустя два года итальянец возглавлял уже голландок и вновь сумел дойти до решающего матча турнира. Но там его ждали все те же россиянки, которые снова победили.

ГОНЧАРОВА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

К огромному разочарованию Гуидетти, проиграл он России и на этот раз. Как говорится, от смены сборных итог не меняется. Причем в середине третьего сета — пожалуй, ключевого — судьи отправили темпераментного итальянца отдохнуть. Джованни слишком яро доказывал, что спорные розыгрыши оставались за его подопечными. В качестве аргумента специалист показывал на свой планшет. Мол, спускайтесь, господин арбитр, я вам все покажу. Однако вместо этого ему самому показали сначала желтую карточку, а потом терпение судей и вовсе лопнуло…

Счет к тому моменту был 16:10 в пользу россиянок. Казалось бы, абсолютно выигрышная ситуация. Однако действующие чемпионки Европы за считанные минуты растеряли все преимущество — 20:20. Потом снова вырвались было вперед — 23:20, но тут же проиграли три розыгрыша подряд. Команду спасли удачные действия Наталии Гончаровой. Она, судя по всему, подходит к своему боевому состоянию. Диагональная реализовывала ключевые атаки и вместе с тем успевала здорово помогать на блоке. В том числе, закрывая соперниц один в один. Партию россиянки взяли, а вместе с ним — и матч. На четвертый сет турчанкам не хватило ни сил, ни эмоций.

КОМУ ИГРАТЬ ДАЛЬШЕ?

Несмотря на победу, игра российской сборной оставляет много вопросов. Очевидно, ей не хватает сыгранности. Несколько мячей упали на нашу половину площадки чуть ли не с потолка. Все просто смотрели друг на друга, думая, что инициативу должен проявить кто-то другой. Такое, конечно, недопустимо. При этом недопонимание между девушками объяснимо — тренерский штаб по-прежнему находится в поиске лучших сочетаний и активно тасует игроков.

Железные места в составе есть только у признанных лидеров — Гончаровой и Кошелевой. Причем Татьяна пока еще явно не в оптимальной форме. MVP двух последних чемпионатов Европы реализует менее половины атак, а в защите в игре с Турцией показала худший в обеих командах процент успешного приема. В тоже время потенциал Кошелевой неоспорим и итоговый результат сборной России на этом турнире во многом зависит от того, нащупает она свою игру к решающим матчам или нет.

Далеко не все получалось в игре с турчанками у блокирующих. У Королевы два «чехла» за матч, при этом она частенько не успевала за быстрыми соперницами, из-за чего те атаковали без сопротивления. Ефимова отыграла два первых сета и за это время двумя очками в атаке и одним результативным блоком. А вот у Ирины Фетисовой таковых сразу пять. Хотя многие из них были выполнены уже в тот момент, когда турчанки рассыпались.

По очереди пробуются связующие. Не все понятно со второй доигровщицей. Вышедшая в стартовом составе Фролова реализовала две атаки из 13, у Парубец — ноль из двух, а у Воронковой — шесть из 19. В общем, Ушакову есть над чем подумать накануне заключительного матча группового этапа с Болгарией, который состоится в понедельник.