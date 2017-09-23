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23 сентября 2017, 23:09 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Российские волейболистки обыграли команду Турции и вышли в плей-офф ЧЕ

ТАСС, 23 сентября. Женская сборная России одержала победу над командой Турции во втором матче чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Грузии и Азербайджане. Встреча группы С прошла в Баку.

Игра завершилась со счетом 3−1 в пользу россиянок. Увеличить
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Игра завершилась со счетом 3−1 в пользу россиянок. Россиянки одержали вторую победу в двух матчах и обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

В следующем матче россиянки 25 сентября сыграют с болгарскими волейболистками. Команда Турции встретится со сборной Болгарии 24 сентября.

Женская сборная России шесть раз выигрывала чемпионат Европы. На двух последних европейских первенствах россиянки занимали первое место (2013, 2015).

На предварительном этапе 16 команд разбиты на четыре группы. Победители групп выходят в ¼ финала, команды, занявшие вторые и третьи места, проведут дополнительные матчи плей-офф. Чемпионат Европы завершится 1 октября.
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