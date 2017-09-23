Российские волейболистки обыграли команду Турции и вышли в плей-офф ЧЕ

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Игра завершилась со счетом 3−1 в пользу россиянок. Россиянки одержали вторую победу в двух матчах и обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

В следующем матче россиянки 25 сентября сыграют с болгарскими волейболистками. Команда Турции встретится со сборной Болгарии 24 сентября.

Женская сборная России шесть раз выигрывала чемпионат Европы. На двух последних европейских первенствах россиянки занимали первое место (2013, 2015).