Женская сборная по волейболу уступила Италии на ЧЕ

Во втором туре группы В, матчи которой проходят в Тбилиси, подопечным Петра Хилько противостояли одни из фаворитов турнира. Белорусская команда смогла победить в третьей партии. Самым результативным игроком стала Анжелика Борисович — 13 очков.

В другом матче в квартете В сборная Хорватии были сильнее Грузии — 3:1 (25:12, 25:13, 23:25, 25:23).

Турнирное положение в группе В: Италия — 2 победы/2 матча. Хорватия — 1 победа/2 матча, Беларусь — 1 победа/2 матча, Грузия — 0 побед/2 матча.