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https://sport.mail.ru/news/volleyball/31104555/
23 сентября 2017, 21:53 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Женская сборная по волейболу уступила Италии на ЧЕ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная по волейболу уступила Италии со счетом 3:1 (27:25, 25:18, 18:25, 25:21) на чемпионате Европы в Азербайджане и Грузии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре группы В, матчи которой проходят в Тбилиси, подопечным Петра Хилько противостояли одни из фаворитов турнира. Белорусская команда смогла победить в третьей партии. Самым результативным игроком стала Анжелика Борисович — 13 очков.

В другом матче в квартете В сборная Хорватии были сильнее Грузии — 3:1 (25:12, 25:13, 23:25, 25:23).

Турнирное положение в группе В: Италия — 2 победы/2 матча. Хорватия — 1 победа/2 матча, Беларусь — 1 победа/2 матча, Грузия — 0 побед/2 матча.

В заключительный день предварительной стадии в группе В белоруски сыграют с грузинскими волейболистками. Три лучшие команды выйдут в плей-офф. Команда, которая займет первое место сыграет в ¼ финала, другие две сборные сыграют в плей-офф за право попадания в восьмерку сильнейших. В решающей стадии команды из группы В встретятся с соперниками из квартета D. В нем выступают сборные Сербии, Нидерландов, Чехии и Бельгии.

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