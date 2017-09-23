Женская сборная по волейболу уступила Италии на ЧЕ
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная по волейболу уступила Италии со счетом 3:1 (27:25, 25:18, 18:25, 25:21) на чемпионате Европы в Азербайджане и Грузии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором туре группы В, матчи которой проходят в Тбилиси, подопечным Петра Хилько противостояли одни из фаворитов турнира. Белорусская команда смогла победить в третьей партии. Самым результативным игроком стала Анжелика Борисович — 13 очков.
В другом матче в квартете В сборная Хорватии были сильнее Грузии — 3:1 (25:12, 25:13, 23:25, 25:23).
Турнирное положение в группе В: Италия — 2 победы/2 матча. Хорватия — 1 победа/2 матча, Беларусь — 1 победа/2 матча, Грузия — 0 побед/2 матча.
В заключительный день предварительной стадии в группе В белоруски сыграют с грузинскими волейболистками. Три лучшие команды выйдут в
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