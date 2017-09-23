Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/31104314/
23 сентября 2017, 20:40 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты московского «Динамо» одержали первую победу в ЧР, обыграв «Ярославич»

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Московское «Динамо» одержало первую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд в текущем сезоне, нанеся поражение ярославскому «Ярославичу» в матче третьего тура суперлиги.

Московское Динамо одержало первую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд в текущем сезоне нанеся поражение ярославскому Ярославичу в матче третьего тура суперлиги. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:17, 25:16) в пользу хозяев площадки.

В следующем туре динамовцы 27 сентября примут новосибирский «Локомотив», «Ярославич» в этот же день сыграет в гостях с красноярским «Енисеем».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства