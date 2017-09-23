Волейболисты московского «Динамо» одержали первую победу в ЧР, обыграв «Ярославич»

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:17, 25:16) в пользу хозяев площадки.

В следующем туре динамовцы 27 сентября примут новосибирский «Локомотив», «Ярославич» в этот же день сыграет в гостях с красноярским «Енисеем».