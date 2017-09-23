Волейболисты московского «Динамо» одержали первую победу в ЧР, обыграв «Ярославич»
МОСКВА, 23 сен —
Р-Спорт. Московское «Динамо» одержало первую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд в текущем сезоне, нанеся поражение ярославскому «Ярославичу» в матче третьего тура суперлиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:18, 25:17, 25:16) в пользу хозяев площадки.
В следующем туре динамовцы 27 сентября примут новосибирский «Локомотив», «Ярославич» в этот же день сыграет в гостях с красноярским «Енисеем».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter