Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Локомотив» в матче чемпионата России

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Субботний матч в Казани завершился победой хозяев площадки со счетом 3−1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:22). Казанцы одержали 55-ю победу подряд в чемпионатах России. Они не проигрывают в суперлиге с ноября 2015 года.

«Зенит» в следующем туре сыграет с белгородским «Белогорьем» в Казани, а «Локомотив» — в Москве с «Динамо». Матчи пройдут 27 сентября.