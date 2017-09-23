Волейболисты казанского «Зенита» обыграли «Локомотив» в матче чемпионата России
КАЗАНЬ, 23 сен —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» одержали победу над новосибирским «Локомотивом» в матче 3-го тура чемпионата России.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Субботний матч в Казани завершился победой хозяев площадки со счетом 3−1 (22:25, 25:22, 25:23, 25:22). Казанцы одержали 55-ю победу подряд в чемпионатах России. Они не проигрывают в суперлиге с ноября 2015 года.
«Зенит» в следующем туре сыграет с белгородским «Белогорьем» в Казани, а «Локомотив» — в Москве с «Динамо». Матчи пройдут 27 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter