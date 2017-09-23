Волейболисты «Урала» победили «Енисей» в домашнем матче 3-го тура чемпионата России

Субботний матч в Уфе завершился победой хозяев со счетом 3−2 (21:25, 23:25, 25:20, 25:18, 15:10).

В другом матче дня волейболисты сургутского клуба «Газпром-Югра» дома со счетом 3−2 (25:16, 18:25, 23:25, 25:20, 15:11) обыграли «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с новокуйбышевской «Новой», «Енисей» примет «Ярославич» (Ярославль), «Газпром-Югра» дома сыграет с «Динамо-ЛО», а «Югра-Самотлор» встретится на своей площадке с кемеровским «Кузбассом». Все игры пройдут 27 сентября.