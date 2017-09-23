Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/31104020/
23 сентября 2017, 19:38 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Урала» победили «Енисей» в домашнем матче 3-го тура чемпионата России

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Волейболисты уфимского «Урала» на своей площадке победили красноярский «Енисей» в матче 3-го тура чемпионата России.

Субботний матч в Уфе завершился победой хозяев со счетом 3−2 (21:25, 23:25, 25:20, 25:18, 15:10).

В другом матче дня волейболисты сургутского клуба «Газпром-Югра» дома со счетом 3−2 (25:16, 18:25, 23:25, 25:20, 15:11) обыграли «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с новокуйбышевской «Новой», «Енисей» примет «Ярославич» (Ярославль), «Газпром-Югра» дома сыграет с «Динамо-ЛО», а «Югра-Самотлор» встретится на своей площадке с кемеровским «Кузбассом». Все игры пройдут 27 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства