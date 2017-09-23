Волейболистка Крючкова участвовала в тренировке сборной РФ перед матчем ЧЕ с турчанками
МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская волейболистка Светлана Крючкова, пропустившая
из-за болезни стартовый матч чемпионата Европы по волейболу с командой Украины, провела предматчевую тренировку со сборной. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Владимир Касторнов.
Чемпионат проходит в Азербайджане и Грузии, россиянки играют в группе С. В первом матче сборная России выиграла со счетом 3−2 у сборной Украины, в субботу команда сыграет с турчанками. Крючкова пропустила начало чемпионата
«Светлана провела предматчевую тренировку, но состав главный тренер объявит непосредственно перед матчем. Поэтому пока нельзя точно сказать, сыграет ли Крючкова в матче со сборной Турции или нет», — рассказал Касторнов.
Матч со сборной Турции стартует в 19:30 мск, 25 сентября россиянки проведут встречу с командой Болгарии (14:30).
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