«Кузбасс» выиграл третий матч кряду в мужской Суперлиге, одолев «НОВУ»
Кемеровский «Кузбасс» в третьем туре мужского чемпионата России переиграл новокуйбышевскую «НОВУ» со счётом 3:1.
Подопечные Туомаса Саммелвуо одержали третью победу кряду, а команда Константина Брянского потерпела первое поражение.
В следующем туре сибиряки на выезде сыграют с нижневартовской «Югрой-Самотлор», а дружина из Самарской области на своей площадке примет уфимский «Урал».
Мужчины. Чемпионат России. Суперлига.
Третий тур
«Кузбасс» (Кемерово) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:14).
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