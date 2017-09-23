Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/31102850/
23 сентября 2017, 16:29 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Кузбасс» выиграл третий матч кряду в мужской Суперлиге, одолев «НОВУ»

Кемеровский «Кузбасс» в третьем туре мужского чемпионата России переиграл новокуйбышевскую «НОВУ» со счётом 3:1.

Подопечные Туомаса Саммелвуо одержали третью победу кряду, а команда Константина Брянского потерпела первое поражение.

В следующем туре сибиряки на выезде сыграют с нижневартовской «Югрой-Самотлор», а дружина из Самарской области на своей площадке примет уфимский «Урал».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига.
Третий тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:14).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Волейболистка Крючкова участвовала в тренировке сборной РФ перед матчем ЧЕ с турчанками

Волейболистка Крючкова участвовала в тренировке сборной РФ перед матчем ЧЕ с турчанками

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская волейболистка Светлана Крючкова, пропустившая из-за болезни стартовый матч чемпионата Европы по волейболу с командой Украины, провела предматчевую тренировку со сборной. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Владимир Касторнов.
Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я