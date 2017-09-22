Белорусские волейболистки с победы над Хорватией стартовали на чемпионате Европы
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки с победы над Хорватией со счетом 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9) стартовали на чемпионате Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Команда под руководством Петра Хилько выступает в группе В, матчи которой проходят в Тбилиси. Начало игры осталось за хорватками, которые намного лучше действовали на блоке и подаче. Им удалось остановить атаки нападающей Оксаны Ковальчук и Надежды Смирновой (Молосай). К третьей партии хорватки имели в активе более 10 результативных блоков. Ситуация на площадке изменилась в третьем сете. Оксана Ковальчук все чаще стала атаковать результативно, на первые роли в четвертой зоне нападения белорусок вышла Татьяна Маркевич. В итоге подопечные Петра Хилько победили соперниц на
Самыми результативными игроками матча в составе белорусок стали Оксана Ковальчук (14 баллов) и Татьяна Маркевич (15 очков).
В первом матче группы В команда Италии была сильнее Грузии — 3:0.
На турнире уже состоялись игры в других квартетах. Сборная России, действующий чемпион Европы, обыграла в группе С Украину — 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13). Азербайджан в группе А одолел Венгрию — 3:0 (25:23, 25:14, 25:16).
Второй матч на турнире белоруски проведут 23 сентября против команды Италии. Начало встречи в 19.00. Женская сборная Беларуси в восьмой раз принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы.
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