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22 сентября 2017, 21:40 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» победили петербургский «Зенит» в матче чемпионата России

МОСКВА, 22 сен — Р-Спорт. «Белогорье» нанесло поражение санкт-петербургскому «Зениту» в матче третьего тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

<span class=error>Белогорье</span> нанесло поражение <nobr>санкт-петербургскому</nobr> Зениту в матче третьего тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Белгороде в пятницу, закончилась со счетом 3−1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:19) в пользу хозяев.

«Белогорье» 27 сентября сыграет в Казани с местным «Зенитом», петербургская команда днем раньше примет «Факел» из Нового Уренгоя.
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