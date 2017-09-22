Волейболисты «Белогорья» победили петербургский «Зенит» в матче чемпионата России
МОСКВА, 22 сен —
Р-Спорт. «Белогорье» нанесло поражение санкт-петербургскому «Зениту» в матче третьего тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
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Встреча, состоявшаяся в Белгороде в пятницу, закончилась со счетом 3−1 (25:21, 25:20, 22:25, 25:19) в пользу хозяев.
«Белогорье» 27 сентября сыграет в Казани с местным «Зенитом», петербургская команда днем раньше примет «Факел» из Нового Уренгоя.
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