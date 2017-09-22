Без скандала, но и без блеска. Россия обыграла Украину

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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Группа С.

РОССИЯ — УКРАИНА — 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13).

ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Сборная России сыграла не лучший матч — дебют главного тренера Константина Ушакова получился нервным и слегка смазанным. В соперницы на старте чемпионата Европы нам достались украинки — команда, которая куда стоит ниже в рейтингах и считалась в группе аутсайдером. Однако победить россиянкам удалось только на тай-брейке.

Сборная Украины, к слову, пропустила оба предыдущих европейских турнира, которые россиянки выиграли. В этот раз команда, наконец, прошла отбор и в первом же матче на равных билась с фаворитом чемпионата. Возможно, в рукаве тренера Гария Егиазарова есть какие-то козыри?

Но, на самом деле, это россиянки показали далеко не лучшую свою игру. Сразу проявились наши основные проблемы — недоработки в приеме, а отсюда — отсутствие точного паса и фирменных убийственных атак. К примеру, было немало скидок, а по результативности наши лучшие атакующие игроки ощутимо уступили коллегам из сборной Украины. При этом не сработал как нужно наш блок, а вот соперницы, к примеру, выиграли четвертую партию за счет преимущества в этом компоненте. Переиграли нас и на подаче — здесь соперницы смотрелись надежнее и заработали больше очков, у нас же только один эйс на счету Гончаровой.

Тренерский штаб российской сборной придерживался выбранной тактики до самого конца. Замен было минимальное количество, и в этом тоже видится умысел. В стартовом составе значились Гончарова, Кошелева, Панкова, Фетисова, Фролова и Королева. Замены были в основном в концовках, когда вместо одной из нападающих на заднюю линию обычно выходила Щербань. Менял Ушаков и связующую — несколько раз мы увидели в деле Филиштинскую, правда, ей доверили в общей сложности совсем небольшое количество розыгрышей. В третьем сете наш штаб выпустил Ефимову (эту схему, кстати, вполне успешно пробовал оставивший пост главного тренера накануне Владимир Кузюткин), и она так удачно вошла в игру, что осталась на площадке до самого конца. Еще одним новшеством стал выход Воронковой, сменившей Фролову под занавес пятой партии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Pool C ¦ Two star players in an exciting game, who is going to come out on top in the end? <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroVolleyW?src=hash">#EuroVolleyW</a> <a href="https://twitter.com/VolleyRus">@VolleyRus</a> <a href="https://twitter.com/TatiKosheleva">@TatiKosheleva</a> <a href="https://t.co/TSNnR2Lul8">pic.twitter.com/TSNnR2Lul8</a></p>— EuroVolley (@CEVEuroVolley) <a href="https://twitter.com/CEVEuroVolley/status/911212839158927360">22 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ХОД МАТЧА

Первый сет получился, пожалуй, лучшим для россиянок. Крючкова накануне игры слегла с температурой, поэтому весь матч отыграла Третьякова. В приеме россиянки работали вдвоем, хотя изредка подключалась и Кошелева. По сравнению с предыдущими турнирами команда стала увереннее действовать на страховке, волейболистки спасли несколько важных мячей, которые прежде опускались на площадку. С другой стороны, рано делать выводы по итогам одного матча. В первом сете мы переиграли соперниц в атаке, ушли в небольшой отрыв и сразу реализовали сетбол.

Картина изменилась во второй партии и в целом все три следующих отрезка игры были похожи друг на друга. Если в первом сете украинкам не удавалось выйти вперед, то в середине второго они совершили рывок и до конца партии не упускали преимущества. Казалось бы, три очка преимущества — не так много, но команде Ушакова никак не удавалось догнать соперниц. Так дошло до счета 23:20 в пользу команды Егиазарова, которая забила еще два мяча и взяла партию.

Третий сет начался с двух видеоповторов, ни один из которых не принес пересмотра судейских решений. Ефимова заменила Фетисову, и, кажется, принесла команде не только очки, но и удачу. Россиянки вышли вперед в середине партии, но вскоре соперницы сравняли счет — 21:21. Ушаков взял тайм-аут, после которого обе команды набрали по два очка, и пришла очередь тренера украинок просить минутную паузу. На подачу вышла Щербань, Гончарова забила, а затем россиянки успешно реализовали сетбол.

Но в четвертом сете повторился сценарий второго. Соперницы снова создали себе небольшой задел, и своего не упустили. Дело дошло до сетбола у украинок, который они тут же и реализовали.

Решающая партия сложилась не менее нервно. В середине ее счет был равным, тренеры по очереди брали тайм-ауты. Под конец россиянки немного вырвались вперед, но расслабляться было рано. К счастью, Кошелева заработала матчбол, а Гончарова в следующем же розыгрыше принесла команде победу.

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РАЗБОР ПОЛЕТОВ

В следующем матче россиянки в субботу встретятся с командой Турции — «темной лошадкой» нашей группы, которой руководит опытный итальянский специалист Джованни Гуидетти. Едва ли встреча станет легкой прогулкой. После матча с Украиной в этом почти нет сомнений. Поэтому команде предстоит не только хорошенько отдохнуть — физически и морально, но и разобрать допущенные ошибки. Дальше ждать подарков от соперниц не стоит.

В первом матче удалось проследить четкую тактику, выбранную Ушаковым. Но пока остается вопросом, будет ли и дальше стартовый состав тем же, или же специалист намеренно приберег несколько тактических вариантов на предстоящие встречи.