Без скандала, но и без блеска. Россия обыграла Украину
Женская сборная России стартовала на чемпионате Европы с непростой победы, обыграв в пяти сетах команду Украины.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Группа С.
РОССИЯ — УКРАИНА — 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13).
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Сборная России сыграла не лучший матч — дебют главного тренера Константина Ушакова получился нервным и слегка смазанным. В соперницы на старте чемпионата Европы нам достались украинки — команда, которая куда стоит ниже в рейтингах и считалась в группе аутсайдером. Однако победить россиянкам удалось только на
Сборная Украины, к слову, пропустила оба предыдущих европейских турнира, которые россиянки выиграли. В этот раз команда, наконец, прошла отбор и в первом же матче на равных билась с фаворитом чемпионата. Возможно, в рукаве тренера Гария Егиазарова есть
Но, на самом деле, это россиянки показали далеко не лучшую свою игру. Сразу проявились наши основные проблемы — недоработки в приеме, а отсюда — отсутствие точного паса и фирменных убийственных атак. К примеру, было немало скидок, а по результативности наши лучшие атакующие игроки ощутимо уступили коллегам из сборной Украины. При этом не сработал как нужно наш блок, а вот соперницы, к примеру, выиграли четвертую партию за счет преимущества в этом компоненте. Переиграли нас и на подаче — здесь соперницы смотрелись надежнее и заработали больше очков, у нас же только один эйс на счету Гончаровой.
Тренерский штаб российской сборной придерживался выбранной тактики до самого конца. Замен было минимальное количество, и в этом тоже видится умысел. В стартовом составе значились Гончарова, Кошелева, Панкова, Фетисова, Фролова и Королева. Замены были в основном в концовках, когда вместо одной из нападающих на заднюю линию обычно выходила Щербань. Менял Ушаков и связующую — несколько раз мы увидели в деле Филиштинскую, правда, ей доверили в общей сложности совсем небольшое количество розыгрышей. В третьем сете наш штаб выпустил Ефимову (эту схему, кстати, вполне успешно пробовал оставивший пост главного тренера накануне Владимир Кузюткин), и она так удачно вошла в игру, что осталась на площадке до самого конца. Еще одним новшеством стал выход Воронковой, сменившей Фролову под занавес пятой партии.
ХОД МАТЧА
Первый сет получился, пожалуй, лучшим для россиянок. Крючкова накануне игры слегла с температурой, поэтому весь матч отыграла Третьякова. В приеме россиянки работали вдвоем, хотя изредка подключалась и Кошелева. По сравнению с предыдущими турнирами команда стала увереннее действовать на страховке, волейболистки спасли несколько важных мячей, которые прежде опускались на площадку. С другой стороны, рано делать выводы по итогам одного матча. В первом сете мы переиграли соперниц в атаке, ушли в небольшой отрыв и сразу реализовали сетбол.
Картина изменилась во второй партии и в целом все три следующих отрезка игры были похожи друг на друга. Если в первом сете украинкам не удавалось выйти вперед, то в середине второго они совершили рывок и до конца партии не упускали преимущества. Казалось бы, три очка преимущества — не так много, но команде Ушакова никак не удавалось догнать соперниц. Так дошло до счета 23:20 в пользу команды Егиазарова, которая забила еще два мяча и взяла партию.
Третий сет начался с двух видеоповторов, ни один из которых не принес пересмотра судейских решений. Ефимова заменила Фетисову, и, кажется, принесла команде не только очки, но и удачу. Россиянки вышли вперед в середине партии, но вскоре соперницы сравняли счет — 21:21. Ушаков взял
Но в четвертом сете повторился сценарий второго. Соперницы снова создали себе небольшой задел, и своего не упустили. Дело дошло до сетбола у украинок, который они тут же и реализовали.
Решающая партия сложилась не менее нервно. В середине ее счет был равным, тренеры по очереди брали
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
В следующем матче россиянки в субботу встретятся с командой Турции — «темной лошадкой» нашей группы, которой руководит опытный итальянский специалист Джованни Гуидетти. Едва ли встреча станет легкой прогулкой. После матча с Украиной в этом почти нет сомнений. Поэтому команде предстоит не только хорошенько отдохнуть — физически и морально, но и разобрать допущенные ошибки. Дальше ждать подарков от соперниц не стоит.
В первом матче удалось проследить четкую тактику, выбранную Ушаковым. Но пока остается вопросом, будет ли и дальше стартовый состав тем же, или же специалист намеренно приберег несколько тактических вариантов на предстоящие встречи.
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