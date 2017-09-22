Волейболистка сборной РФ Панкова хочет выиграть чемпионат Европы в третий раз

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В пятницу российская команда победила сборную Украины в стартовом матче чемпионата Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане.

«Несмотря на то, что я являюсь двукратной чемпионкой Европы, хочу выиграть третий титул подряд, — сказала Панкова. — Мой отец (волейбольный тренер Вадим Панков — прим. ТАСС) тщательно следит за нашим выступлением, и я рассчитываю получить от него подробную обратную связь после сегодняшней игры».

В следующем матче россиянки сыграют с турецкими волейболистками. Команда Украины встретится с командой Болгарии. Обе игры пройдут 23 сентября.

Женская сборная России шесть раз выигрывала чемпионат Европы. На двух последних европейских первенствах россиянки занимали первое место.