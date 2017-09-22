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https://sport.mail.ru/news/volleyball/31095784/
22 сентября 2017, 17:16 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Российские волейболистки в пяти сетах одолели украинок на старте ЧЕ-2017

Женская сборная России в своём стартовом матче на чемпионате Европы в Баку (Азербайджан) в пяти сетах одолела команду Украины со счётом 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13).

23 сентября действующие чемпионки Европы сыграют с командой Турции, а украинки встретятся со сборной Болгарии.

Чемпионат Европы. Женщины. Баку. Группа C. Первый тур
Украина — Россия — 2:3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15).

Победители четырёх групп напрямую выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие вторые и третьи места, начнут плей-офф с 1/8 финала.
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