Российские волейболистки в пяти сетах одолели украинок на старте ЧЕ-2017
Женская сборная России в своём стартовом матче на чемпионате Европы в Баку (Азербайджан) в пяти сетах одолела команду Украины со счётом 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 23:25, 15:13).
23 сентября действующие чемпионки Европы сыграют с командой Турции, а украинки встретятся со сборной Болгарии.
Чемпионат Европы. Женщины. Баку. Группа C. Первый тур
Украина — Россия — 2:3 (18:25, 25:20, 23:25, 25:23, 13:15).
Победители четырёх групп напрямую выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие вторые и третьи места, начнут
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