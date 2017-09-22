Пока мяч в воздухе…

Если вы считаете, что это знаменитый шляхетский род в Великом Княжестве Литовском, главным представителем которого является дипломат и политический мыслитель Лев Сапега, то с вами все ясно. По истории Беларуси зачет, а вот спортивную составляющую стоит подтянуть. Потому что Сапеги — это еще и знаменитые братья, Юрий и Александр. Не менее известные и значимые в волейболе, чем легендарный магнат в ВКЛ. Гродненские воспитанники, они были лидерами знаменитого московского ЦСКА и сборной СССР, а затем ставили на ноги суверенный российский волейбол, став его легендами. Увы, судьбы у братьев оказались трагическими — оба ушли из жизни молодыми: Юрий скоропостижно скончался в Москве от сердечного приступа в возрасте 40 лет, а Александр трагически погиб от рук бандитов в 32. К слову, его имя носит специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва в Гродно, из которой вышло еще очень много чемпионов.

Белорусский волейбол — славный бренд. Мировой, но в мире неизвестный — такой вот парадокс. Самый знаменитый и титулованный женский тренер планеты Николай Карполь — наш человек, родившийся в деревне Березница Пружанского района. Владимир Алекно, некогда тренер сборной России, выигравший с ней немало титулов, в том числе и золото Олимпиады в Лондоне, — уроженец Полоцка, становившийся на крыло в минском СКА. Александр Бутько, ставший чемпионом Лондона и до сих пор выступающий за российскую сборную, воспитанник той самой школы имени Александра Сапеги. Его сестра Алина также приняла российское гражданство, а мама — тренер, которая долгое время практически в одиночку тянула на себе волейбольное отделение в минском училище олимпийского резерва, но потом решила, что с нее хватит, и уехала обратно в Гродно. Вместе с Александром Бутько недавно чемпионом Европы в составе россиян стал и кобринский парень Егор Клюка — один из лучших молодых игроков мира.

В женском белорусском волейболе приблизительно такая же ситуация. Большие традиции (Ирина Горбатюк, Ирина Полещук, Наталья Янушкевич, Анжела Криворот) и славное настоящее, в котором сливки снимают другие. В 2001 году руководимая Владимиром Козловым юниорская сборная (составленная из игроков не старше 1984 года рождения — моложе, чем допускал регламент) стала бронзовым призером чемпионата Европы в Чехии. А в 2002-м игроки этой команды добились аналогичного достижения на проходившем в Загребе чемпионате Европы в своей возрастной категории. Казалось, что и национальная команда сейчас задаст всем жару, но все пошло наперекосяк. Елена Гендель, Алина Бутько, Юлия Андрушко получили российские паспорта, Ольга Карпова и Юлия Куцко стали игроками сборной Казахстана, Ксения Коваленко и Дарья Тишенкова приняли азербайджанское подданство… И это далеко не полный список. Тем не менее белорусский волейбол оказался столь плодовит, что, несмотря на явные кадровые потери, наша сборная все равно умудрялась играть в финальных стадиях чемпионата Европы. И продолжает упорно жить, несмотря ни на что.

Сегодня в Тбилиси матчем со сборной Хорватии сборная Беларуси стартует в своем 8-м в истории чемпионате Старого Света. Также в соперниках хозяйка соревнований сборная Грузии и мощные итальянки. Команда боевая, в которой собраны и ветераны (Оксана Ковальчук, Ольга Пальчевская, Анна Калиновская, Вера Климович), и средняя прослойка, и молодежь — девчата очень талантливые, на которых мы снова смотрим с надеждой. Юлии Минюк, Анне Гришкевич и Вере Костючик всего по 17 лет. Анне Климец, которая уже сегодня на видных ролях в знаменитой «Уралочке», всего 19. В последнее время очень много разговоров ходило о том, что Анну тоже сманят россияне, но Николай Карполь оказался человеком слова: обещал сохранить Климец для родной ему страны и слово свое сдержал. Хочется надеяться, что это лишь первый маленький камешек, а вскоре вырастет плотина, которая сумеет остановить отток наших волейбольных талантов за рубеж. И тогда женской команде станут по плечу очень большие свершения. В том числе, может быть, и олимпийские.

А пока просто поболеем за наших девчат на чемпионате Европы. Верю, что они способны нас приятно удивить.

Сергей Канашиц