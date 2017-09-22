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22 сентября 2017, 15:10 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Уралочка-НТМК» заняла второе место на турнире в Челябинске

В Челябинске завершился товарищеский турнир среди женских команд, приуроченный ко Дню города.

В заключительном матче соревнований челябинский клуб «Динамо-Метар» в трёх партиях потерпел поражение от «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) со счётом 0:3 (24:26, 23:25, 16:25). Хозяйки турнира заняли итоговое третье место, одержав одну победу.

Подопечные Николая Карполя, выигравшие два матча, стали вторыми. Победу в турнире одержало московское «Динамо» (три победы). Четвёртым стал уфимский клуб «Самрау-УГНТУ» (три поражения).
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