Россия начнет с Украины

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С триумфального для мужской волейбольной сборной России чемпионата Европы прошло меньше месяца, и настал черед женщин определить сильнейших на континенте. Любопытно, что мужской и женский российский волейбол находятся почти на противоположных полюсах в мировой иерархии на текущий момент.

Если мужчины долгое время не могли завоевать медалей чемпионата Европы, и в Польше прервали обидную серию, то женщины, наоборот, два последних континентальных первенства выигрывали.

В 2013 году в Берлине россиянки обыграли хозяек турнира немок, а двумя годами позже обыграли также хозяек чемпионата — сборную Нидерландов. В этом году тенденция выхода в финал страны, проводящей чемпионат, вряд ли продолжится, потому что на этот раз соревнования пройдут в Баку и Тбилиси, а сборные Азербайджана и Грузии скорее всего не справятся с сильнейшими командами первенства.

Перед россиянками стоит сложная задача — три раза подряд выиграть чемпионат Европы. Однако она не является невыполнимой, так как нашим девушкам эта планка покорялась с 1997 по 2001 годы.

В этот раз России будет тяжелее, чем на двух предыдущих первенствах. За последние два года невероятно усилилась и без того грозная Сербия, которая на Олимпиаде в Рио в прошлом году проиграла лишь в финале мощным китаянкам. Также большую угрозу представляют итальянки, ведомые силовой диагональной Паолой Эгону. И, само собой, нельзя сбрасывать со счетов традиционно сильную Голландию. Год назад в Рио они дошли до полуфинала и в матче за третье место уступили американкам.

Пожалуй, важнейшей составляющей игры российской командой станет сыгранность волейболисток.

После не самой удачной для нас Олимпиады в Бразилии состав сборной претерпел значительные изменения, и к уже зарекомендовавшим себя спортсменкам присоединились новые участницы.

Безусловно, сборная наигрывалась тренерским штабом, волейболистки получили соревновательную практику, но пока не смогли проявить себя цельным и дружным коллективом.

С другой стороны, есть пример мужчин — ведь главный тренер сборной Сергей Шляпников в течение всего сезона наигрывал новых лиц в команде и подбирал нужные сочетания, и в нужный момент его подопечные по-настоящему выстрелили.

Однако здесь кроется и главное отличие двух российских команд. Буквально за два дня до старта чемпионата Европы Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила о замене наставника женской команды. В среду, 20 сентября, новым главным тренером стал Константин Ушаков, заменивший на этом посту Владимира Кузюткина, который отныне будет работать в должности старшего тренера. По сути федерация поменяла специалистов должностями.

В этом году под руководством тандема Кузюткин/Ушаков россиянки успешно отобрались на чемпионат мира, который состоится в следующем году.

Неизвестно, насколько это может сказаться на внутренней атмосфере сборной. С одной стороны, новых лиц в тренерском штабе не появилось, с другой — теперь девушкам надо привыкать следовать указаниям бывшего помощника главного тренера.

Характерно, что ВФВ спокойно прокомментировали это назначение и заявили, что все идет по заранее утвержденному плану.

«Рокировка в штабе женской сборной — плановая, в этой новости нет ничего сенсационного.

Подобное развитие событий предполагалось еще в момент повторного назначения Владимира Ивановича Кузюткина на пост главного тренера сборной перед началом сезона-2017, и при его согласии. Мы должны смотреть вперед, с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио, и обеспечивать преемственность поколений в тренерском штабе, — цитирует официальный сайт ВФВ президента федерации Станислава Шевченко.

Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев подтвердил слова Шевченко агентству «Р-Спорт».

«Уверенность в Ушакове у нас есть. Ему нужно было определенное время, чтобы посмотреть, как работает Кузюткин, как общаться в сборной в роли главного тренера.

Это целое искусство, это не дается сразу. Ушакову будет непросто, но для этого есть все мы, чтобы помочь ему. Девочки относятся к нему с уважением, у него все получится, — заявил Фадеев.

Полон оптимизма и генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Минимальная задача на чемпионате Европы — медали, максимальная — титул», — приводит слова функционера ТАСС.

Остается надеяться, что план федерации принесет свои плоды, и перестановки в тренерском штабе не повлияют на спортсменок.

Сборная России стартует на чемпионате Европы матчем группового этапа против команды Украины. В группе С также играют Турция и Болгария. Пожалуй, именно Турция, ведомая знаменитым итальянским специалистом Джованни Гуидетти, представляет наибольшую опасность для подопечных Ушакова.

Состав российской сборной на чемпионат Европы.

Связующие: Екатерина Панкова, Ирина Филиштинская;.

Блокирующие: Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ирина Фетисова;.

Нападающие: Наталия Гончарова, Татьяна Кошелева, Мария Фролова, Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Яна Щербань;.

Либеро: Светлана Крючкова, Екатерина Третьякова.

Турнир пройдет в Азербайджане и Грузии с 22 сентября по 1 октября.